Nella terza puntata de Il Cantante Mascherato un colpo di scena stupisce tutti. Infatti per la prima volta in quest’edizione una maschera decide di eliminarsi, pur essendo uscita vittorioso dallo spareggio.

La quarta maschera a rivelarsi nel talent di Rai Uno è Pinguino. Il personaggio, dopo aver superato positivamente lo spareggio con Drago, ha deciso di ritirarsi, lasciando così anche l’altra maschera ancora in gara. Ha affermato:

Così, nonostante il dolore del pubblico viene svelato chi si nascondeva dietro Pinguino de Il Cantante Mascherato: Edoardo Vianello.

La giudice Caterina Balivo ha indovinato la sua identità, dimostrando ancora una volta le sue ottime doti da detective.

La maschera rimarrà ancora in gara visto che non è stata eliminata. Ma sotto di essa ci sarà un altro personaggio famoso.

Dopo esser uscito dal programma Edoardo Vianello ha incontrato Milly Carlucci per esternare le sue prime impressioni a caldo:

“Il capoccione è di una pesantezza! Non so cos’abbiano combinato i costumisti, perché ogni settimana me lo alleggerivano, però era pesante, troppo pesante. Non se respira lì”.