L’ultima puntata di Italia’s got Talent 2022 ci ha regalato un nuovo talento per la gara finale. Chi è? Vediamo che cos’è successo ieri sera, mercoledì 3 Marzo, durante l’ultimo imperdibile appuntamento con il talent show di Sky.

Chi è il finalista della sesta puntata di mercoledì 2 Marzo?

Nella sesta puntata di Italia’s Got Talent la presentatrice Lodovica Comello ha introdotto un nuovo strumento per i giudici Frank Matano, Elio, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, il Golden Buzzer Cumulativo, grazie al quale possono mandare in finale tutti insieme un solo concorrente in finale. Sono tutti felicissimi di questa nuova opportunità, ma non la sfrutteranno nel corso della serata.

🌟IL GOLDEN BUZZER CUMULATIVO🌟 🤯 Il friccico è il loro segnale e i giudici sono i nostri paladini del talento! Chi sarà il talentuoso concorrente che metterà d’accordo tutti? 🤩 #IGT@lodocomello @maramaionchi @eelst @mafaldina88 @frankmatano pic.twitter.com/OgQ5ieMcKg — Italia's Got Talent (@IGT_official) March 2, 2022

I giudici si sono innamorati di una performance molto particolare in cui non solo c’è bisogno di bravura, tecnica e precisione, ma anche di grande coraggio. A quest’artista daranno 4 sì. Chi è?

La finalista della sesta puntata di Italia’s got Talent è Fellon Rossi. Libera professionista di 35 anni, ha un passato da acrobata, ma arriva in puntata con un numero pericolosissimo sulle balestre. Sceglie di farlo per la figlia, affinché impari che non importa da dove parti, si può sempre raggiungere ciò che si desidera. I giudici restano impressionati dalla sua performance e decidono di mandarla in finale.

🚨 SPOILER ALERT 🚨 I giudici hanno scelto chi sarà il prossimo finalista di #IGT: scoprilo qui! 👇 Siete d’accordo con la loro scelta?? ⭐ pic.twitter.com/px9G0g874j — Italia's Got Talent (@IGT_official) March 2, 2022

Come vedere la sesta puntata di Italia’s Got Talent gratis?

Per vedere quest’ultima puntata del talent show di Sky Uno gratis bisogna aspettare una settimana. Infatti martedì 9 Marzo verrà trasmessa la sesta puntata gratis su TV8.