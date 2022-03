Venerdì 4 marzo 2022 andrà in onda la terza puntata de Il Cantane Mascherato. Dopo la sospensione della trasmissione nel corso della scorsa settimana, a causa dello scoppio della guerra in Ucraina, Milly Carlucci tornerà su Rai 1 ad intrattenere i telespettatori. La conduttrice, però, ha intenzione di tornare in punta di piedi, non trascurando quanto sta accadendo nel mondo in questo periodo. Pertanto, ha deciso di ospitare in studio l’ucraina Anastasia Kuzmina.

Anastasia Kuzmina ospite de Il Cantante Mascherato

Nel corso della puntata del 4 marzo de Il Cantante Mascherato ci sarà un momento molto toccante dedicato a quanto sta accadendo in Ucraina a causa dei bombardamenti della Russia. Nello specifico, Milly Carlucci ha deciso di ospitare nel suo show Anastasia Kuzmina, maestra di Ballando con le stelle.

La professionista, originaria di Kiev, è stata recentemente ospite anche de La Vita in diretta proprio per commentare quanto di drammatico si sta verificando nel suo paese. Ad ogni modo, la sua ospitata a Il Cantante Mascherato avrà uno scopo ben preciso.

Il motivo della presenza della ballerina nel programma di Rai 1

In particolar modo, Anastasia Kuzmina salirà sul palco della trasmissione del venerdì sera di Rai 1 per parlare della raccolta fondi a favore dei rifugiati e per sensibilizzare il pubblico in studio e da casa sui temi inerenti la solidarietà. La donna, poi, si soffermerà anche sull’importanza che in un momento così complicato ha il sostegno a distanza.

Proprio in queste ore, la conduttrice Milly Carlucci ha voluto pubblicare un post su Twitter in cui ha commentato la drammatica situazione in Ucraina ed ha detto: “I bambini sono inviolabili e nessun confine o ragione politica è più importante delle loro vite”.

In Ucraina la situazione è degenerata in conflitto aperto. I bambini sono inviolabili e nessun confine o ragione politica è più importante delle loro vite. L’UNICEF sta portando medicine, coperte, acqua potabile, kit di primo soccorso. Vai su https://t.co/lvxjR8hu3t e dona ora. pic.twitter.com/xC640NE9CE — Milly Carlucci (@milly_carlucci) March 2, 2022