Squid Game è stato senza ombra di dubbio un successo planetario e di certo, l’arrivo della seconda stagione su Netflix è molto atteso da tutti i telespettatori e fan della serie. Ma, nell’attesa di conoscere le novità riguardanti la seconda parte, il protagonista dello show Netflix Jung-jae ha raccontato quale sarebbe la sua idea. Alcuni, l’hanno trovata un po’ stupida. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Le parole del protagonista di Squid Game

L’attore Jung-jae ha dichiarato ai microfoni di Variety cosa farebbe per la seconda stagione:

Dopo che abbiamo finito di girare la prima stagione, ci siamo riuniti tutti per trovare l’idea giusta su come riportare tutti in vita. La mia idea è che gli uomini mascherati riescono a portarli tutti via il più velocemente possibile e a operarli per tenerli tutti in vita.

Ma, si tratta di una soluzione che non è piaciuta quasi a nessuno: sarebbe per nulla elegante e decisamente grottesca!

Il successo di Squid Game

Intanto la serie Squid Game ha trionfato ai SAG Awards del 2021 e per l’occasione il suo protagonista ha risposto a molte domande su come intendono fare la seconda stagione. Ciò che è certo è che la conferma di Squid Game 2 ha sollevato parecchie questioni. La prima domanda che molti fan si stanno ponendo è: quale nuova storia ci verrà raccontata da Netflix? Quando inizierà Squid Game 2?

A queste domande non vi è ancora un risposta certa. Ciò che sarebbe in odore di conferma è che la distribuzione della seconda stagione della nota serie, dovrebbe arrivare sulla piattaforma non prima del 2023.