Questa settimana, tante sorprese per chi è iscritto ad Amazon Prime Video. Arrivano numerose serie TV, anime, documentari e film su Prime Video, ma soprattutto torna LOL con la sua seconda stagione. LOL 2, dopo il successo della prima edizione, è più che atteso. Scoprendo tutte le novità in arrivo sul catalogo della piattaforma streaming non puoi non iscriverti a Prime Video contando su numerose offerte.

Le novità della settimana

Tra i nuovi contenuti in arrivo dal 21 febbraio 2022 su Amazon Prime Video vi sono i film “Dangerous”, “Un uomo tranquillo”, e “Una serata libera”. Invece “Robin Hood – L’origine della leggenda” arriverà il 22 febbraio 2022. Grandissima attesa per “LOL: Chi ride è fuori 2”, l’amato show che parte dal 24 febbraio. Infine, da venerdì 25 febbraio 2022 sarà la volta di “Fire City: End of Days”, dell’ottava e della nona stagione dell’anime “Bleach” e di “Shatner nello spazio”.

Ecco l’annuncio su Twitter:

LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 LOL2 pic.twitter.com/NZJXZpbN7y — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) February 21, 2022

Leggi anche: Quali sono le migliori Serie TV su Amazon Prime Video

Il catalogo di Prime Video offre ogni mese numerose novità. Tra titoli Amazon Exclusive, Amazon Original e molto altro ancora, la piattaforma streaming di Amazon è ricca di film, serie televisive, anime e documentari. Cosa aspetti a entrare nella famiglia di Amazon Prime Video?