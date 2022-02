Rai Uno ha deciso di rivoluzionare la sua programmazione a causa della guerra tra Russia e Ucraina. La rete ammiraglia ha voluto cancellare il suo appuntamento del prime time Il Cantante Mascherato. Il talent show condotto da Milly Carlucci, formato nella giuria da Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa questa settimana non ci sarà.

Perché la puntata del 25 Febbraio de Il Cantante Mascherato è stata annullata

La puntata del 25 Febbraio de Il Cantante Mascherato è stata cancellata a causa della guerra. In queste ore la Russia sta invadendo la capitale ucraina Kiev, che era il fronte più difficile. Se ieri la rete nazionale ha mandato in onda uno speciale Tg 1 al posto di Doc nelle tue mani, oggi invece sceglie una replica de Il Commissario Montalbano. Verrà trasmessa la puntata Il Covo di Vipere, in segno di rispetto verso il conflitto ora in atto.

Come cambia il palinsesto Rai oggi 25 Febbraio

L’annullamento del talent condotto da Milly Carlucci non è l’unico cambiamento su Rai 1. Ma anche la mattina la programmazione è cambiata. Infatti alle 9.55 non andrà in onda Storie italiane, come accaduto ieri. Il programma di Eleonora Daniele sarà sostituito da Unomattina, che inizierà invece alle 9.05 con Marco Frittella e Monica Giandotti.

Alle 10.30 quando si concluderà lascerà spazio all’informativa urgente del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Camera dei deputati, sulla guerra.

Alle 12 si ritornerà con l’intrattenimento di Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno. Mentre nel pomeriggio è confermata la programmazione abituale da Oggi è un altro giorno a Il Paradiso delle signore, La vita in diretta.

Confermato anche l’appuntamento dell’access prime time di Amadeus con Soliti ignoti – Il ritorno.