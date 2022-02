Ieri sera è andata in onda il talent show di Sky Italia’s Got Talent e finalmente Frank Matano ha assegnato il suo Golden Buzzer. Il comico infatti era l’unico della giuria a non averlo ancora utilizzato. Ma non è il solo, anche la presentatrice Lodovica Comello ha utilizzato il suo. Vediamo chi sono i concorrenti che li hanno conquistati.

A chi ha assegnato il suo Golden Buzzer Frank Matano?

Era ormai da tante puntate che si aspettava di vedere chi potesse conquistare il comico Frank Matano fino al punto di utilizzare il suo Golden Buzzer. Nella quinta puntata finalmente qualcuno è riuscito a conquistare il suo cuore. Ma chi è stato?

Il Golden Buzzer di Frank Matano è Medhat Mamdouh, il flautista incredibile che fa vibrare il suo strumento come fosse un dj di una discoteca. Il suo bit conquista tutta la giuria. Frank Matano gli dice:

“Sei il talento più grande che abbiamo visto oggi”.

Elio ha concluso:

“Sono esterrefatto. Una cosa del genere in Italia non l’avevo mai vista.

Cose che non ti insegnano alla lezione di musica delle scuole medie. Medhat il tuo talento è incredibile! 😱🌟 #IGT pic.twitter.com/g9pCXQBhKc — Italia's Got Talent (@IGT_official) February 23, 2022

Il Golden Buzzer di Lodovica Comello

Lodovica Comello in quest’edizione di Italia’s Got Talent ha la possibilità di assegnare anche lei un Golden Buzzer e mandare un concorrente in finale. Ieri è stata colpita da un numero in particolare, che ha deciso di premiare con il gettone d’oro.

Il Golden Buzzer di Lodovica Comello è Simone. Frank Matano commenta:

“È una delle performance più belle che abbiamo visto”.

Standing ovation per il ragazzo che ha eseguito una performance di danza, mimo a tempo di musica.

🌟 Simone il tuo talento è veramente incredibile! Non ci sono parole. 🥺 Simone è il nuovo finalista di #IGT! ⚡ pic.twitter.com/UKswprwjzG — Italia's Got Talent (@IGT_official) February 23, 2022

La giuria assegna 4 sì ad un concorrente

Ma c’è un altro concorrente che è riuscito a distinguersi ieri sera: è stato Davide Fasolino, un atleta originario di Parma, dalle incredibili doti atletiche. Istruttore di handbalance, il ragazzo stupisce i giudici con la sua performance e conquista i sì di Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio. Trent’anni, fisico statuario, l’atleta si muove sul palo realizzando delle forme artistiche incredibili.

Il concorrente del talent show di Sky andrà al prossimo step con un grandissimo consenso della giuria.