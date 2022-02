Uscirà il 24 febbraio 2022 al cinema, il nuovo film con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli “L’Ombra del giorno”. Il nuovo film di Giuseppe Piccioni arriverà nelle sale cinematografiche da domani e porterà in scena una storia ambientata ad Ascoli Piceno, nel 1938. Scopriamo insieme trama, personaggi, cast e il trailer del film prossimo all’uscita al cinema.

Qual è la trama di “L’Ombra del giorno”?

La storia di “L’Ombra del giorno” è ambientata in una città di provincia come tante altre in Italia, ovvero Ascoli Piceno. Il racconto inizia dall’apertura del ristorante di Luciano in un giorno qualsiasi, mentre dalla vetrina vede un corteo ordinato di bimbi di una scuola elementare, accompagnati da una maestra. Proprio mentre è felice di questa immagine, dimenticando per un attimo la sua andatura claudicante che si è procurato a causa di una ferita della prima guerra mondiale, il ristoratore fascista, incontra Anna Costanzi. La ragazza chiede una chance di lavoro e al suo sì, la vita di Luciano cambia. Lui si lega fortemente a lei ma la ragazza nasconde un segreto. Di cosa si tratta?

Il cast completo di “L’Ombra del giorno”

Con la Regia di Giuseppe Piccioni, nel film vi è un cast di tutto rispetto. In primis, i due protagonisti Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Tra gli altri attori vi sono anche Valeria Bilello, Waël Sersoub, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Nemolato, Antonio Salines, Costantino Seghi e Giorgia Fiori. Alla fotografia vi è invece, Michele D’Attanasio e al montaggio, Esmeralda Calabria. Produttore poi, Riccardo Scamarcio insieme a Lebowski, Rosebud Entertainment Pictures, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, il sostegno di Regione Lazio e della Regione Marche. Ecco il poster ufficiale di “L’Ombra del giorno”:

Trailer ufficiale di “L’Ombra del giorno”

Da qualche giorno, a cavallo dell’uscita nelle sale il 24 febbraio 2022, è stato anche pubblicato il trailer ufficiale: