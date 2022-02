Tra le offerte MediaWorld più interessanti per l’acquisto di un nuovo Smart TV c’è quella per il Samsung Neo QLED, per cui è possibile beneficiare di un rimborso fino a 700 euro acquistando uno dei modelli indicati entro il prossimo 6 marzo. Non si tratta di una data casuale, dal momento che due giorni dopo, l’8 marzo, tutte le emittenti locali e nazionali dovranno aver completato la migrazione dal MPEG2 al MPEG4. Per l’occasione, gli italiani saranno inoltre chiamati a risintonizzare i loro televisori.

Se stai dunque pensando di sostituire la tua vecchia televisione con una più moderna, idonea a ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre, la promozione sul Samsung Neo QLED proposta da MediaWorld può fare proprio al caso tuo. Di seguito i dettagli dell’offerta e i termini di utilizzo.

Offerte TV: Samsung Neo QLED con 700 euro di rimborso

Fino al 6 marzo chi acquista un Samsung Neo QLED ha diritto a ottenere un rimborso massimo di 700 euro. L’importo dipende dal modello che si sceglie di acquistare. Come spiegato, 700 è il rimborso più alto, destinato agli acquirenti di un modello premium. Gli altri due rimborsi previsti dalla promozione Samsung sono pari a 500 e 300 euro.

Per maggiore chiarezza, di seguito pubblichiamo la lista dei modelli associati ai tre diversi tagli di rimborso offerti da Samsung per l’acquisto di un Neo QLED.

Modelli Samsung Neo QLED che beneficiano del rimborso di 700 euro

Samsung Neo QLED 75QN900A da 75″ pollici

Samsung Neo QLED 85QN800A da 85″ pollici

Samsung Neo QLED 85QN900A da 85 pollici

Modelli Samsung Neo QLED che beneficiano del rimborso di 500 euro

Samsung Neo QLED 65QN900A da 65″ pollici

Samsung Neo QLED 75QN800A da 75″ pollici

Samsung Neo QLED 75QN95A da 75″ pollici

Samsung Neo QLED 75QN90A da 85″ pollici

Modelli Samsung Neo QLED che beneficiano del rimborso di 300 euro

Samsung Neo QLED 50QN90A da 50″ pollici

Samsung Neo QLED 55QN85A da 55″ pollici

Samsung Neo QLED 55QN90A da 55″ pollici

Samsung Neo QLED 55QN95A da 55″ pollici

Samsung Neo QLED 55QN700A da 55″ pollici

Samsung Neo QLED 65QN85A da 65″ pollici

Samsung Neo QLED 65QN90A da 65″ pollici

Samsung Neo QLED 65QN95A da 65″ pollici

Samsung Neo QLED 65QN800A da 65″ pollici

Samsung Neo QLED 75QN85A da 75″ pollici

Per avere una panoramica completa degli Smart TV che aderiscono all’offerta Samsung vai a questo indirizzo.

Come ottenere fino a 700 euro di rimborso acquistando un Samsung Neo QLED

Per prima cosa, occorre acquistare uno dei modelli degli Smart TV Samsung Neo QLED indicati nella promozione (gli stessi della lista pubblicata qui sopra e quelli presenti nella pagina che si apre dopo aver cliccato il link appena inserito) entro il 6 marzo. L’acquisto può essere effettuato sia online che in negozio. A proposito di questo, nei termini e nelle condizioni dell’offerta Samsung viene specificato che verranno presi in considerazione soltanto i punti vendita italiani, dunque sono esclusi quelli ubicati nel territorio di San Marino e Città del Vaticano.

Il passo successivo consiste nella registrazione dello Smart TV acquistato su Samsung Members, entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del televisore. Se ancora non l’hai fatto, registra un nuovo account collegandoti a questa pagina.

In fase di registrazione del modello Samsung Neo QLED comprato in precedenza, inserisci il codice IBAN intestato a te o al destinatario a cui fanno riferimento i dati anagrafici riportati durante l’iscrizione. Inoltre, è indispensabile che il conto sia all’interno dell’Unione Europea e sia valido fino ad almeno il 31 dicembre 2022.

Inoltre ti verrà richiesto di caricare una foto contenente la prova di acquisto e la bolla di consegna per l’eventuale ordine online, in caso di acquisto in negozio invece dovrai caricare la foto dello scontrino fiscale o della fattura. Sempre durante la procedura di registrazione su Samsung Member del prodotto acquistato, viene richiesto di caricare la foto dell’etichetta contenente il numero seriale dello Smart TV riportata sul retro del televisore.

Dopodiché attendi un’email di convalida da parte di Samsung entro 10 giorni lavorativi. Dalla ricezione dell’email trascorreranno fino a un massimo di 45 giorni lavorativi per vedere accreditato il rimborso sul conto corrente indicato in fase di registrazione. Per leggere il regolamento completo clicca qui.