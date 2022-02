Stasera su Rai Uno verrà trasmessa la terza puntata della fiction Lea, un nuovo giorno, che vede protagonista Anna Valle con Giorgio Pasotti. Prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la seconda puntata ha raggiunto un buon risultato di ascolti con 5 milioni di telespettatori e il 22,6% di share. Scopriamo che cosa accadrà nella prossima puntata di Lea un nuovo giorno.

Anticipazioni terza puntata Lea un nuovo giorno

La serie medica diretta da Isabella Leoni questa settimana subirà un colpo di scena che cambierà tutte le certezze finora raggiunte. Ma vediamo con ordine le anticipazioni della terza puntata di Lea un nuovo giorno.

Il primo episodio intitolato La casa dei ricordi, vedrà la coppia formata da Lea e Marco impegnarsi per separare per sempre le loro vite, ma non sarà così facile. Nocciolo delle discussioni è la casa in campagna che hanno acquistato insieme. I problemi per la vendita sono sempre più grandi e la percezione è che Marco (Giorgio Pasotti) non voglia farlo per mantenersi legato alla compagna. Questo comporterà una ricaduta sulla vita della donna.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Intanto Lea organizza una festa per un bimbo di 16 anni in condizioni critiche, ma purtroppo un peggioramento improvviso impedirà la realizzazione del party. Ma Marco è pronto ad aiutare l’ex moglie, e lei resterà colpita da questo. Alla fine i due ex coniugi decideranno di non vendere la casa. Michela e Pietro invece si ritroveranno ad un appuntamento che non andrà nel migliore dei modi.

Un riavvicinamento definitivo?

La terza puntata di Lea – Un nuovo giorno proseguirà con il sesto episodio, dal titolo Come eravamo. Michela e Pietro troveranno il modo di ritrovarsi e i loro sentimenti esploderanno. Un momento d’intimità però costerà caro alla donna, infatti arriverà a lavoro tardi e sarà licenziata. La donna per questa ragione litiga furiosamente con Pietro e lo lascerà.

In ospedale ci sarà un nuovo paziente, un neonato di nome Gabriele, che verrà ricoverato in gravi condizioni. Un nome significativo, perché era quello Lea e Marco avrebbero voluto dare al loro figlio. I due vivranno così dei ricordi molto dolorosi che li porteranno ad un riavvicinamento.

Invece le condizioni di Koljia peggioreranno gravemente e Marco dovrà amputargli una gamba. Lea in questo stato emotivo confusionale, comunicherà ad Arturo che non vuole più stare con lui e tenterà di rimettersi con Marco. L’uomo non reagirà benissimo e la obbligherà a non avere più contatti con lui e Martina. Ma, all’improvviso arriverà una rivelazione che potrebbe far ribaltare tutto quanto.

Appuntamento stasera alle 21.25 su Rai Uno con la terza puntata Lea Un nuovo giorno.