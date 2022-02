L’oroscopo della settimana dal 21 al 28 febbraio avrà in serbo delle incredibili sorprese. I pianeti, grazie all’influenza dovuta ai diversi transiti, influenzeranno la vita quotidiana dei segni zodiacali. Gli aspetti più coinvolti saranno l’amore, il lavoro e la socialità. Ci sarà chi farà di tutto per ottenere i risultati tanto desiderati e chi cercherà di confrontarsi con il partner.

Nel dettaglio, il Toro, la Vergine e il Capricorno vivranno il legame con la persona amata molto intensamente, mentre il Leone, lo Scorpione e il Sagittario non riusciranno a trovare tempo per la vita privata. La Bilancia e i Pesci si sbarazzeranno di ogni paura, al contrario del Cancro e dell’Acquario che avranno bisogno di rassicurazioni.

Per avere una visione più completa dell’oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 21 al 28 febbraio: dall’Ariete al Cancro

Ariete: potrebbe essere il momento giusto per trasformare in realtà i vostri sogni nel cassetto. Le stelle vi metteranno davanti a un’opportunità molto importante. Sarà fondamentale riuscire a sfruttarla nel modo giusto. La vita di coppia sarà sconvolta da varie discussioni con il partner: non sottovalutate la necessità di un buon dialogo. Serie tv consigliata: The Good Doctor (Prime Video)

Toro: non ci sarà limite al vostro carisma. Vi rapporterete con entusiasmo al partner, cercando di concentrarvi sulla complicità di coppia. Sarà una settimana molto particolare perché avrete modo di conoscere nuovi aspetti caratteriali della persona amata. Anche il lavoro vi darà grandi soddisfazioni. Serie tv consigliata: Open Your Eyes (Netflix).

Gemelli: sarete perfettamente padroni di voi stessi. Non avrete paura di agire con intraprendenza perché avrete degli obiettivi molto ambiziosi da raggiungere. Le sfide sul lavoro vi offriranno un modo per distinguervi dagli altri. Attenzione, però, a non rovinare il rapporto con i vostri colleghi: potreste pentirvene. Serie tv consigliata: Uno di noi sta mentendo (Netflix).

Cancro: cercherete di donare un’impronta diversa alla vostra quotidianità. L’obiettivo sarà quello di lasciarvi alle spalle insicurezze e paure, ma il parere degli amici sarà ancora molto importante per voi. Le loro parole avranno un effetto positivo perché vi spingeranno a uscire dal vostro guscio. Serie tv consigliata: La ruota del tempo (Prime Video)

21-28 febbraio, oroscopo della settimana: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di trascorrere più tempo all’aria aperta e di frequentare di più i vostri vecchi amici, ma il lavoro monopolizzerà ogni momento. Sarà una settimana impegnativa, soprattutto dal punto di vista emotivo. Inoltre, verrete messi sotto pressione da alcune richieste complesse. Per fortuna, non sarete mai lasciati soli. Serie tv consigliata: Disincanto (Netflix).

Vergine: la vita di coppia vi darà molte soddisfazioni. Non avrete paura di mostrare i vostri sentimenti e di dare voce ai pensieri più profondi. Il partner vi ascolterà attentamente, dando valore a tutto ciò che direte. Ci potrebbe essere un piccolo imprevisto che vi metterà i bastoni tra le ruote, ma si tratterà solo di una situazione momentanea. Serie tv consigliata: I Medici (Prime Video).

Bilancia: vi sentirete molto più sicuri rispetto alla settimana precedente. Finalmente, sarete pronti a esporvi in tutti i contesti della vostra vita. Le critiche continueranno a preoccuparvi, ma cercherete di lasciarvi abbattere. La persona amata vi dimostrerà qualcosa di molto importante. Serie tv consigliata: Reacher (Prime Video).

Scorpione: purtroppo, sarete costretti a rinunciare ad alcuni elementi fondamentali per voi. Gli impegni lavorativi, infatti, avranno la priorità assoluta. Ci saranno dei momenti in cui vi sentirete stanchi e abbattuti, ma grazie alle persone care il sorriso tornerà a splendere sul vostro volto. Serie tv consigliata: Dion (Netflix).

Oroscopo e profili zodiacali dal 21 al 28 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non riuscirete a gestire bene il tempo a vostra disposizione. Proverete a concentrarvi sulle cose davvero importanti per voi, ma commetterete degli errori di organizzazione. Avrete paura di non riuscire a rispettare certe scadenze e di subire un rimprovero sul lavoro. I vostri colleghi, per fortuna, saranno molto comprensivi. Serie tv consigliata: The Umbrella Academy (Netflix)

Capricorno: vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni. Il partner vi farà provare dei sentimenti molto intensi e vi spingerà a esporvi. Non sarà facile parlare di argomenti tanto profondi, ma alla fine deciderete di non tirarvi indietro. Sul lavoro non ci saranno molte sorprese, mentre nella vostra vita privata potrebbe esserci una novità. Serie tv consigliata: Chosen-Prescelta (Netflix).

Acquario: avrete bisogno di lavorare sulla vostra autostima. Vi sembrerà di non avere alcun controllo sul vostro presente e di essere travolti dalle ingiustizie della vita. Non sopporterete i rimproveri e farete fatica a farvi dei nuovi amici. La famiglia farà di tutto per cercare di supportarvi durante questo difficile momento. Serie tv consigliata: Alex Rider (Prime Video).

Pesci: non vedrete l’ora di affrontare nuovi sfide. Non avrete voglia di rimanere in casa a preoccuparvi perché saprete di poter fare tutto. Avrete un bel legame con i vostri amici, ma tenderete a rivelare poco di voi. In famiglia potrebbero esserci alcune incomprensioni a causa di vecchie questioni irrisolte. Serie tv consigliata: Incastrati (Netflix).