Belen Rodriguez domenica sarà ospite di Verissimo. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin ha scelto di intervistarla in occasione del suo nuovo ruolo nel programma Le Iene, ma si è parlato anche di molto altro. La soubrette non si è tirata indietro e ha scelto di esporsi prendendo alcune posizioni significative.

Belen Rodriguez contro i social

Sebbene la modella argentina debba una parte del suo successo anche ai fan che la seguono sul web e posti sempre scatti e video che raccontano la sua vita professionale e privata, non ha un ottimo giudizio di quanto accade in rete. A Silvia Toffanin ha espresso la sua posizione senza veli:

“Con la mia faccia quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso. Non capisco come sui social si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi”.

Belen aveva raccontato anche durante la prima puntata delle Iene il suo difficile passato con gli haters e come abbia affrontato un suo persecutore online in un confronto vis à vis.

L’amore e la famiglia

Come tutti sanno Belen ha recentemente concluso la sua relazione con Antonino Spinalbese, padre della sua piccola Luna Marì, nemmeno un anno dopo la nascita della bimba. Sulla sua vita sentimentale ha raccontato ai microfoni del talk show di Canale 5:

“Oggi sto bene. Al momento sono fidanzata con i miei gatti. Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun’altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo”.

Ma sulla maternità lascia trasparire tutta la sofferenza che sta vivendo e le difficoltà della sua famiglia allargata:

“Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”.

L’appuntamento con l’intervista di Belen Rodriguez è per domenica 20 Febbraio alle ore 16.30 su Canale 5. Insieme a lei ci saranno tanti altri ospiti, dal Grande Fratello Vip 6 e da Sanremo.

