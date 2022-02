Nella prima puntata di Michelle Impossibile, tra gli ospiti di Michelle Hunziker c’è stata anche Ilary Blasi. Al termine di uno stacchetto, la moglie di Francesco Totti ha dato un bacio saffico alla collega svizzera.

Blasi coglie di sorpresa la collega

Mercoledì 16 febbraio, su Canale 5, è stata trasmessa la prima puntata di Michelle Impossibile. Tra i vari ospiti presenti nello show, è arrivata anche Ilary Blasi. Le due colleghe hanno portato in scena un siparietto simpatico. Al termine della performance, la moglie di Francesco Totti ha afferrato il viso di Michelle Hunziker e ha dato un bacio saffico. La conduttrice svizzera colta di sorpresa, ha esclamato:

“Ma che fai?”

A quel punto con ironia, Blasi ha chiosato:

“Tra i due litiganti…”

Il riferimento è alle vicende amorose di Michelle Hunziker: la conduttrice si è da poco lasciata con Tomaso Trussardi e si è parlato di un presunto ritorno di fiamma (smentito dai due diretti interessati) con l’ex marito Eros Ramazzotti.

Il presunto cast de l’Isola dei Famosi

Durante l’ospitata a Michelle Impossibile, Ilary Blasi ha parlato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, il reality show dovrebbe cominciare il prossimo 21 marzo 2022, esattamente una settimana dopo la finale del Grande Fratello Vip 6. La conduttrice romana ha spiegato che come accaduto con il collega Signorini, anche l’Isola avrà un doppio appuntamento: lunedì e giovedì.

Per quanto riguarda il presunto cast, si mormora la presenza di Ilona Staller, Carolina Morace, Nicolas Vaporidis e Floriana Secondi per i single. Mentre per le coppie potrebbero esserci: Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo, Lory Del Santo con il compagno Marco Cucolo, Guendalina e Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni.