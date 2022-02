Michelle Hunziker ha esordito ieri con il suo one woman show Michelle Impossible. Tantissimi gli ospiti che hanno partecipato alla puntata: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, la Gialappas e c’è anche lui, l’uomo con il quale ha vissuto un grandissimo amore: Eros Ramazzotti.

Il cantante sale sul palco con grande gioia e abbraccia la sua ex moglie. I due raccontano di quanto i giornalisti e i paparazzi li abbiano tormentati pensando che si rimettessero insieme. Michelle gli chiede:

“L’ho corteggiato come non potete capire. Sono vent’anni che ogni santo giorno dicono che noi torniamo insieme. Secondo te perché?”

Eros Ramazzotti ha la risposta pronta:

“ Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i caz** loro! Ma siamo in fascia protetta? Tanto ormai dicono tutti le parolacce. Comunque sì, devono parlare…la nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla”.

Raccontano di avere una bellissima amicizia consolidata dall’amore per le arti marziali, che lui le ha fatto scoprire:

“Una cosa bella l’abbiamo trovata in questo periodo, a parte Aurora che è la cosa più bella che abbiamo fatto. Mi hai fatto avvicinare alle arti marziali. Non sapete quanto è diventato tosto Eros. Credo che ogni donna dovrebbe fare un’arte marziale perché ogni donna dovrebbe potersi difendere in questo mondo di matti. Mi hai fatto un grande piacere. E questa cosa ci ha portato a rifrequentarci. Ma diciamoglielo. Siamo amici. Siamo qui per coronare quest’amicizia, in modo tale che da domani non scrivano più che stiamo insieme”.