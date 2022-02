Giovedì 17 febbraio è il giorno della presentazione della Ferrari F1 2022, la nuova monoposto chiamata a prendersi la scena del Mondiale 2022 di Formula 1 dopo gli ultimi deludenti anni trascorsi a guardare la Mercedes (soprattutto) e la Red Bull vincere. Il campionato del mondo che verrà segna l’avvento di una nuova era, per via della rivoluzione apportata al regolamento.

Da tempo il 2022 è cerchiato in rosso dagli uomini di Maranello, determinati a tornare finalmente protagonisti accanto ai vecchi (e nuovi?) rivali. Inizieremo a capire qualcosa dalla prossima settimana, quando si svolgerà la prima sessione di test a Barcellona (rigorosamente a porte chiuse).

Di seguito le informazioni più importanti da conoscere su come e dove vedere la presentazione della Ferrari F1 2022 in televisione e in streaming e l’orario di inizio dell’evento.

A che ora inizia la presentazione della Ferrari F1 2022

La presentazione della nuova monoposto Ferrari F1 2022 inizierà alle ore 14 di giovedì 17 febbraio. All’evento prenderanno parte anche i due piloti titolari di quest’anno, il francese Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz.

Dove vedere la presentazione della Ferrari F1 2022 in TV

La diretta TV della presentazione della Ferrari F1 2022 sarà trasmessa su Sky Sport e Sky Sport F1, canali 201 e 207 di Sky, a partire dalle ore 14. La pay-TV inglese seguirà in tempo reale l’evento con approfondimenti, video, foto e analisi della monoposto che farà il suo debutto iridato nel Mondiale di quest’anno in Bahrein il prossimo 20 marzo.

La Ferrari è una delle ultime scuderie a presentare la propria monoposto per la nuova stagione. Questa settimana toccherà anche alla Mercedes (venerdì 18 febbraio, diretta TV su Sky Sport e Sky Sport F1), mentre lunedì 21 e domenica 27 febbraio sarà la volta di Alpine e Alfa Romeo. La Mercedes affronterà il Mondiale 2022 con la possibilità di conquistare il nono titolo consecutivo del Campionato del mondo costruttori.

Dove vedere la presentazione della Ferrari F1 2022 in streaming

Lo streaming della presentazione della nuova Ferrari F1 2022 sarà visibile gratis sul sito Sky Sport all’indirizzo sport.sky.it. Inoltre, la diretta streaming sarà disponibile anche su Sky Go e NOW.

Sky Go è il servizio offerto gratuitamente a tutti gli abbonati Sky, mentre NOW è la piattaforma streaming che include i contenuti della pay-TV inglese. Sia Sky Go che NOW sono disponibili su computer (skygo.sky.it e nowtv.it), su dispositivi mobili (Android e iOS), su Smart TV e set-top box.