Il cooking show più conosciuto in Italia ritorna sui nostri schermi con una nuova imperdibile puntata in cui vedremo due grandi ritorni. Infatti dalle edizioni passate ritorneranno alcuni concorrenti che hanno lasciato un segno. Ma che cosa faranno?

Le anticipazioni della puntata di Masterchef 11

Dopo la devastazione di Iginio Massari nella scorsa puntata che ha determinato l’eliminazione di Mime e Polone, gli aspiranti chef sono rimasti in pochi e devono contendersi un posto per la finalissima di Masterchef. Per incoraggiare gli allievi e dar mostra di come dovrebbero affrontare quest’ultimo periodo nella cucina del talent, arrivano due ex concorrenti: la finalista della scorsa edizione Irene Volpe e Francesco Aquila, il vincitore.

Entrambi molto bravi e grintosi, sapranno dare una marcia in più agli aspiranti chef. Inoltre, saranno parte di una prova speciale del cooking show. Ma ci sarà anche un terzo ospite di cui ancora non è stata svelata l’identità, ma in tanti pensano si tratti dell’ex giudice Joe Bastianich. Nella clip delle anticipazioni il suo volto è mascherato sotto un cappello da cowboy e un cappuccio, un travestimento in linea con il giudice.

Le prove della decima puntata di Masterchef 11

I concorrenti dovranno affrontare la Golden Mistery con ingredienti a sorpresa. Chi riesce a superarla salirà direttamente in balconata. Per gli altri invece bisognerà continuare il percorso con una prova in esterna nel centro di Milano. Un nuovo test a squadre renderà molte persone frustrate e tristi.

Ma saranno i risultati Pressure test a determinare chi uscirà dalla cucina di Masterchef 11 e i giudici Bruno Barbieri, Antonino CannavacciuoloeGiorgio Locatelli giudicheranno con molta severità alcune creazioni non proprio perfette.

Come vedere Masterchef 11 gratis?

Masterchef Italia 11 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky, sul canale 108 del decoder Sky o455 del digitale terrestre ed anche Sky Uno +1, canale 109. Inoltre si può trovare sullo streaming di Now. Non è possibile vedere Masterchef 11 gratis. L’unico modo per vedere le puntate è sottoscrivere un abbonamento a Sky.