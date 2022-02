Dal 24 febbraio 2022 arriva nelle sale “Senza Fine”, un docufilm su Ornella Vanoni. Il docufilm è targato dalla regista Elisa Fuksas. Si tratta di un lungometraggio, che non è un documentario né una biografia, su Ornella Vanoni, ma segue una serie di anteprime evento.

La regista Elisa Fuksas ha raccontato il suo incontro con la cantante:

Non l’avevo mai incontrata prima, conoscerla da vicino è impressionante e mai scontata, ma devo dire che parlando d’altro, dal sesso ai cani, ci siamo ‘trovate’ e ciò ha permesso di avere un rapporto mai scontato fra noi due, mai materno o filiale nonostante la differenza d’età.

E ancora:

Lei ha creduto in me, mi ha dato la sua fiducia e questa è stata la premessa indispensabile per fare il film. È davvero un mito, direi un mito ‘intermittente’, nel senso che alterna la ‘bestia’ del suo talento alla signorilità e al tempo stesso alla estrema sincerità della sua persona, priva di lati nascosti, di zone proibite: Ornella è davvero una donna senza veli e incarna la libertà e questo è il suo aspetto autenticamente rivoluzionario.