Prime Video sta per lanciare la nuova stagione del game show comico LOL – Chi ride è fuori. Dopo il successo di ascolti del primo anno, ci sono grandi attese per ciò che succederà in questa seconda edizione. Stamattina si è tenuta la conferenza stampa in cui i protagonisti hanno raccontato come hanno vissuto le riprese che vedremo tra poco.

Nel cast di questa stagione troviamo nuovi volti e tante personaggi noti: Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Max Angioni, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Tess Masazza e Virginia Raffaele. Ognuno di loro ha avuto una reazione diversa al programma. Ecco quali sono state.

“Esperienza traumatica”

Tutti i concorrenti coinvolti nella competizione per i 100 mila euro di premio finale, hanno manifestato quanto fosse diversa la realtà della gara rispetto a quello che si aspettavano vedendo la prima edizione. Maccio Capatonda ha dichiarato:

“Esperienza traumatica: avevo il terrore che al di là delle risate che la faccia si modificasse da sola, ero inibito, ansiogeno, tremendo”.

Lillo, che nella prima edizione ha coniato il tormentone “So’ Lillo” e quest’anno invece sarà una guest star, ha aggiunto:

“È una sofferenza vera. La ricerca del tormento non la decide il pubblico, tu puoi solo immaginare di aver creato una cosa che una volta reiterata funzioni, ma è un grande mistero, che è il bello del mestiere del facciamo”.

Per Virginia Raffaelle invece:

“È stata un’esperienza intensa. Non sapevo chi avrei incontrato poi purtroppo i miei incubi hanno preso forma e corpo, mente poco.”

Ma chi l’ha vissuta con più spensieratezza è Corrado Guzzanti che dice:

“Molto divertente, ho sottovalutato la fatica fisica, ho dimenticato che ho una certa età, come chi si iscrive alla maratona di New York e svengono dopo mezzo km”.

Mentre Alice Mangione dichiara che vorrebbe rifarlo, ma senza il marito, per godersela maggiormente.

La consapevolezza della seconda stagione

La seconda stagione è contraddistinta da una novità nella conduzione: Fedez sarà accompagnato da Frank Matano, che era già presente nel cast della prima edizione come concorrente. Si è detto molto soddisfatto del suo nuovo ruolo:

“Stare nella control room è molto meglio. Liberarmi dall’impossibilità di ridere è stato bellissimo“.

Fedez si è detto molto soddisfatto di LOL 2 perché è stato molto più semplice girare queste puntate:

“Sapevamo quello che stavamo girando, alla prima molto meno. Quest’anno più dell’anno scorso si sono spesi tutti moltissimo”.

Che cosa ci sarà nelle puntate di LOL2?

Ci saranno tante difficoltà in più per i comici in questa nuova stagione del game di Prime Video, perché, come ha raccontato Diana Del Bufalo “Quando ho visto LOL per la prima volta, ho pensato: «Deve essere difficile non ridere». Con i miei amici abbiamo provato a cena una volta a non ridere per 5 minuti ed è stato tremendo. Quando sono entrata ho visto tante persone che già conoscevo e con persone che già conosci è ancora più difficile”.

Nonostante la preparazione, il cast sarà messo a dura prova con risultati imprevedibili. Per Corrado Guzzanti è stata come una “terapia di gruppo”:

“Non ricordo bene quello che ho fatto, ho preso questo come una sorta di terapia d’urto perchè lontana rispetto a quello che ho sempre fatto, come uno sport estremo fatto all’improvviso. Sono stato a disagio ma mi sono anche molto divertito. I due anni chiusi per il Covid m’hanno portato ad accettare un qualcosa di diverso rispetto a quello che faccio solitamente”.

Quando riparte LOL 2 – Chi ride è fuori?

Il comedy – show di Prime Video riparte il 24 Febbraio su Prime Video e ancora una volta è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. Sarà costituito da sei episodi di 30 minuti ciascuno e verranno rilasciati tutti insieme. Per poter vedere la nuova stagione è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.