Martedì 22 febbraio si giocherà Villarreal-Juventus, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A sorpresa, i bianconeri di Massimiliano Allegri sono riusciti a raggiungere il primo posto nello stesso girone dei campioni d’Europa del Chelsea, guadagnandosi così un ottavo sulla carta meno complicato rispetto ad altre squadre (vedi ad esempio l’Inter che affronterà gli inglesi del Liverpool). Nonostante ciò, la Vecchia Signora non può e non deve abbassare la guardia, dal momento che gli avversari spagnoli meritano quantomeno il giusto rispetto: sono pur sempre riusciti a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, e solo per questo sono da considerarsi una squadra temibile.

A seguire le informazioni su dove vedere Villarreal-Juventus in televisione e in streaming.

Dove vedere Villarreal-Juventus del 22 febbraio 2022 in TV

La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League Villarreal-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport 1 (canale 201 di Sky). Il via alla gara è fissato per le ore 21, con il match che verrà disputato al Madrigal di Vila-real.

Il collegamento con lo stadio avverrà pochi minuti prima del fischio d’inizio dell’arbitro. Mediaset e Sky potranno contare su una squadra di telecronisti e commentatori al top, così da offrire un contenuto d’eccellenza al proprio pubblico.

Dove vedere Villarreal-Juventus in streaming

Lo streaming di Villarreal-Juventus del 22 febbraio sarà visibile su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW. Mediaset Infinity (ex Mediaset Play) è la piattaforma di video streaming gratuita di Mediaset; Sky Go invece è il servizio streaming online disponibile gratuitamente per i soli abbonati a Sky; infine NOW è la piattaforma che ospita la programmazione di Sky esclusivamente online senza richiedere la sottoscrizione di un contratto con la pay-TV inglese.

Mediaset Infinity, Sky Go e NOW sono disponibili su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oltre che su Smart TV e set-top box. Inoltre, è possibile usufruire della loro offerta tramite computer sui siti mediasetplay.mediaset.it, skygo.it e nowtv.it.

Precedenti Villarreal-Juventus

Quella di martedì sera sarà la prima sfida tra Villarreal e Juventus in una competizione europea. Prima d’ora infatti, le due squadre non si erano mai incontrate.