Bayside School in Italia inizia il 15 febbraio 2022 su Sky. Finalmente il revival del teen comedy degli anni ’90 arriva anche nel BelPaese: è disponibile nel catalogo di Peacock, incluso per tutti gli abbonati Sky e NOW con Pass Entertainment. Nella prima stagione vi saranno alcuni degli attori apparsi nello show originale, tra cui Mark-Paul Gosselaar e Tiffani Thiessen. Il successo di questa comedy va avanti da oltre 30 anni e attira anche un nuovo pubblico. Se vuoi seguire la nuova serie, approfitta delle offerte e abbonati.

Trama Bayside School

La prima stagione della serie TV Bayside School in onda su Sky e NOW Tv segue un nuovo gruppo di studenti. Dopo che Zack Morris, Governatore della California, ha deciso di chiudere alcune scuole per gli studenti meno abbienti, nei banchi di scuola convivono tra scontri e nuove amicizie ragazzi con diverse condizioni di vita. Infatti, gli studenti ricchi del liceo Bayside entrano per la prima volta in contatto con un mondo che non conoscevano. Cosa accadrà?

La prima stagione è composta da 10 episodi della durata di circa 25 minuti ciascuno, per una una produzione di Peter Engel Production ed NBC.

Cast di Bayside School, attori e personaggi

A far parte del cast di Bayside School, il revival tornano alcuni elementi del cast principale: Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez, Elizabeth Berkley, Ed Alonzo e Tiffani-Amber Thiessen. Poi vi sono i nuovi personaggi: John Michael Higgins, Josie Totah, Mitchell Hoog, Belmont Cameli, Haskiri Velaszquez, Alycia Pascuoal-Pena e Dexter Darden.

Ecco il trailer ufficiale del nuovo Bayside School:

Il catalogo Peacock in Italia

Le prime due stagioni di Bayside School sono disponibili in streaming su Peacock. Ecco i contenuti del catalogo Peacock in Italia su Sky e NOW Tv, esclusiva per tutti gli abbonati con Pass Entertainment. Dopo lo sbarco nel Regno Unito e in Irlanda a novembre e, più di recente, in Germania e Austria, a breve il servizio streaming americano arriverà anche inSvizzera, raggiungendo così quasi 20 milioni di clienti Sky in Europa. Su Peacock vi sono i grandi successi targati NBCUniversal come l’atteso Bel-Air prodotto da Will Smith ma anche: Girls5eva – La rivincita delle pop star, stagione 1 e Rutherford Falls – Amici per la vita, stagione 1, in arrivo prossimamente. Poi: Joe vs Carole, The Resort, MacGruber – Eroe improbabile, The Girl in the Woods – La porta del terrore.

Infine, le Serie tv: 30 Rock, stagioni 6-7, A.P. Bio, stagione 1, Bates Motel stagioni1-5, Bulletproof stagioni 1-3, Colombo, stagioni 1-6, Difficult People, stagioni 1-3, Five Bedrooms, stagioni 1-2, Friday Night Lights, stagioni 1-5 e non solo. Infine anche film come: Apollo 13, Beethoven, Blues Brothers – Il mito continua, Cattivissimo Me e Cinquanta sfumature di nero.

Peacock sarà incluso per tutti i clienti Sky con il pacchetto Sky TV e clienti NOW con Pass Entertainment. I contenuti di Peacock saranno disponibili e accessibili on demand su My Sky e Sky Q, e in mobilità con Sky Go. Cosa aspetti ad abbonarti?