L’elezione di Miss Italia è finalmente avvenuta, dopo tutti i ritardi a causa del covid. Una ragazza è stata incoronata e ha ricevuto la famosa fascia da Miss, ma non tutto è filato liscio come si potrebbe pensare.

Chi è la nuova Miss Italia

La ragazza incoronata più bella di tutta Italia è Miss Napoli 2021, Zeudi Di Palma. 20 anni, originaria di Scampia, ha raccontato:

“Ho tentato il concorso perché chi come me è nato in territori complicati deve riuscire a trovare una via di uscita”.

Ma non è l’unica strada della ragazza, infatti si è diplomata al Liceo Scientifico e studia Sociologia all’Università. Inoltre, è la Presidente dell’associazione “La lanterna di Scampia”, fondata dalla madre. Proprio in quel territorio è iniziata la sua strada, con un concorso di bellezza nel famigerato quartiere, “Le Vele e la moda”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miss Italia (@missitalia)

La gaffe durante la finale

Ma l’incoronazione non è stata priva di colpi di scena, anche non voluti! Infatti è stato fatto un clamoroso errore. Infatti Zeudi Di Palma risultava al terzo posto perché il suo nominativo era stato inserito nella busta della terza classificata. Invece, lei era in cima alla classifica. L’errore a quanto pare è dovuto ai mezzi informatici utilizzati.

Al secondo posto si è classificata Gabriella Bagnasco, Miss Basilicata. Invece al terzo c’è Lorena Tonacci, Miss Campania 2021.

Il risultato finale è stato ottenuto grazie alla votazione della giuria di esperti, presieduta da Elisabetta Franchi e formata da Flaminia Bolzan, Arturo Brachetti e Jonathan Kashanian, che dai voti delle altre miss eliminate durante le fasi precedenti della competizione. Zeudi Di Palma, a seguito della vittoria, ha dichiarato:

“La mia vittoria più grande è stata creare un legame con tutte le ragazze. Anziché questa corona, la cosa più importante è il legame creato perché si è venuta a creare una vera e propria famiglia, famiglia che si chiama Miss Italia”.