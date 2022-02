Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista al settimana Vero Tv. Il presentatore campano con ironia ha commentato i rumor su una possibile conduzione del Festival di Sanremo. Senza troppi giri di parole, il diretto interessato ha spiegato che attualmente non si sente all’altezza in quanto ha ancora bisogno di fare pratica.

‘Mi sento in costante esordio’

Il prossimo 15 febbraio, Stefano De Martino ritornerà con il format Stasera tutto è possibile: il conduttore è alla sua terza edizione. Nel corso di un’intervista il 32enne partenopeo ha commentato i pettegolezzi di gossip circa un suo ipotetico approdo al Festival di Sanremo 2023. Stefano con l’ironia che da sempre lo contraddistingue ha affermato:

“Sanremo? Prima mi mancano giusto 30 anni di conduzione”.

A differenza di Amadeus, De Martino sente di dover imparare ancora molti segreti del mestiere. A tal proposito l’ex marito di Belen Rodriguez ha chiosato:

“Amadeus sulla carta ha scritto conduttore da un paio d’anni, io mi sento in costante esordio”.

De Martino pronto per la stagione di Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino ha ereditato il programma Stasera è tutto possibile proprio da Amedeus. Il diretto interessato si è detto felice per essere al timone da tre stagione. Come spiegato dal 32enne campano, lavorare con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni è qualcosa di speciale:

“Siamo un po’ il comitato d’accoglienza”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

In merito al programma in onda su Rai 2, De Martino ha paragonato la trasmissione alle quattro stagioni. Senza mezzi termini il conduttore ha confidato che gli piacerebbe condurre anche il prossimo anno, perché trova Stasera tutto è possibile un format colorato e divertente. Infine, Stefano De Martino ha parlato anche del debutto al cinema. Il 32enne ha rivelato che non è stato affatto facile recitare, poiché non riesce a simulare.

Potrebbe interessarti: Come vedere la replica di Stasera tutto è possibile