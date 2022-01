Stefano De Martino sta avendo un grandissimo successo nel ruolo di conduttore. L’ex ballerino di Amici sembra aver trovato la sua strada e il consenso del pubblico lo dimostra. Così è stato premiato con la conduzione di “Stasera tutto è possibile”.

Sarà per la terza volta al timone del programma. L’ex marito di Belen Rodriguez è approdato al programma di Rai Due dopo quattro anni in cui è stato condotto da Amadeus. Se all’inizio il salto è stato un po’ faticoso, ora il trentaduenne si sta affermando nella sua nuova professione. Come gli dissero quando era ad Amici, ha la “faccia giusta, la simpatia, la parlantina“, ha tutte le carte in regola per svolgere benissimo questa professione.

Quando inizierà “Stasera tutto è possibile”?

Il divertente show di Rai 2 inizierà martedì 22 febbraio con la partecipazione di due coniugi molto conosciuti dagli italiani che hanno già partecipato alle precedenti edizioni: Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. Il rapporto tra i tre ormai è perfettamente consolidato, tanto che hanno realizzato anche uno spettacolo teatrale dal titolo Che coppia noi 3, con il quale hanno girato la penisola in tournée.

Su questo trio formidabile Stefano De Martino si è espresso così:

“Per la nuova edizione di Stasera tutto è possibile ci saranno svariate novità, tantissimi ospiti inediti, ma soprattutto dei divani enormi. Fuoriclasse della comicità come Francesco Paolantoni e Biago Izzo sono per me due fratelli maggiori. Formiamo un trio. Posso dire che anche quest’anno è accaduto il «miracolo». Vedrete»”.

E dopo questo show non sono finiti i progetti di lavoro di Stefano De Martino, perché condurrà una nuova stagione del Bar Stella, dopo l’ottimo riscontro di pubblico.

“C’è l’intenzione che Bar Stella vada avanti con una nuova stagione. Ne sono assai felice”.

Un cammino tutto in ascesa quello di Stefano De Martino e non ci resta che aspettarlo per il 22 Febbraio con la prima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 2.