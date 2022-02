Da Euronics, dal 3 al 16 febbraio, sono disponibili numerose offerte su TV e Smart TV nell’ambito dell’iniziativa “Sconti in Love” per San Valentino. Il volantino propone tante interessanti promozioni sui modelli dei principali brand del settore, tra cui Samsung, LG, Philips e HiSense. Ad esempio, puoi risparmiare oltre 1.000 euro sul prezzo di listino del Samsung TV Neo QLED 4K da 75 pollici, pagandolo 2.899 euro anziché 3.999 euro.

Offerte TV Euronics: super sconti su Smart TV di ultima generazione

Approfitta anche delle offerte TV di Euronics sui migliori modelli LG, come lo Smart TV LG Oled da 55 pollici, in promozione a 999 euro anziché 1.599 euro, per uno sconto pari al 38% che ti permette di risparmiare 600 euro.

E se sei alla ricerca di un televisore dall’eccellente rapporto qualità-prezzo, tra le offerte TV del volantino Euronics “Sconti in Love” trovi anche lo Smart TV LG NanoCell da 50 pollici in sconto a 549 euro, con un risparmio di oltre 300 euro rispetto al prezzo di listino di 879 euro.

Non mancano nemmeno soluzioni più economiche, ideali per un secondo televisore in camera o nella stanza dei nostri figli. Un esempio? Lo Smart TV Hisense da 43 pollici con risoluzione Ultra HD 4K a soli 359 euro, con un risparmio di quasi 50 euro (pari al 20% di sconto, ndr) rispetto al prezzo di listino.

E ancora, una delle offerte per Smart TV di Euronics più interessante che puoi trovare inclusa nel volantino “Sconti in Love” valido fino al prossimo 16 febbraio è il Philips da 50 pollici con risoluzione Ultra HD 4K a soli 499 euro anziché 749 euro, con uno sconto pari al 33%.

Ma andiamo con ordine, nell’elenco puntato qui sotto trovi i migliori Smart TV inclusi nelle offerte del volantino Euronics “Sconti in Love”:

Offerte TV volantino Euronics “Sconti in Love”: metodi di pagamento accettati

Una volta poi che hai scelto il modello che risponde meglio alle tue esigenze, scegli se richiedere il servizio di consegna e installazione a casa oppure la prenotazione e il ritiro in negozio. Per tutti gli ordini completati sul sito Euronics è possibile pagare con carta di credito, bonifico bancario anticipato e PayPal, puoi però anche scegliere il finanziamento rateale online con Agos o Findomestic.

Cosa aspetti allora? Approfitta subito delle offerte TV Euronics del volantino Sconti in Love, la promozione scade mercoledì 16 febbraio.