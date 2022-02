Amadeus condurrà il festival di Sanremo 2023? In queste ore, dopo il successo dell’ultima edizione della kermesse che ha sfiorato il 65% di share, molto vogliono sapere se il conduttore sarà sul parlo dell’Ariston anche il prossimo anno. Farà la sua quarta edizione consecutiva? Ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai 1, Amadeus ha detto che ne parlerà con Fuortes e ci penserà. Poi però, Fiorello ha capovolto la situazione.

L’amico di Amadeus, Fiorello in un video raccolto da “Porta a Porta” sulla quarta edizione per il presentatore assicura:

Poi il presentatore recordman si sbottona:

Non so se ci sarà il quater, ma se ci sarà, sarà solo se lui (Fiorello ndr) sarà presente sul palco.

Secondo Paolo Bonolis, Amadeus avrebbe avuro una conduzione molto più semplice di Sanremo 2022 rispetto alla sua del passato. Ecco cosa ha detto:

Sanremo? Quando lo facevo io avevamo contro la guerra civile, ora è tutto più facile […] Erano Sanremo nei quali bisognava darci dentro per organizzarli, per creare qualcosa di veramente nuovo, spettacolare, perché avevamo contro tutto. Nel 2005 e nel 2009 avevamo contro la guerra civile perché tutti i programmi migliori di Mediaset erano accesi […]Le cose ora sono cambiate, sono contento per loro perché la strada è più semplice, però bisogna impegnarsi meno ora a farlo.