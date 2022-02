Giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su Now TV andrà in onda una nuova puntata di MasterChef Italia. Gli ospiti saranno Iginio Massari e Terry Giacomello. Lo show promette bene tra nuove sfide per i concorrenti, a suon di ricette fantasiose e tutte da esplorare. Per seguire MasterChef Italia 11 è necessario abbonarsi a Sky o a NOW Tv approfittando delle tantissime offerte disponibili.

Le sfida di MasterChef 11

Il cerchio si stringe per gli aspiranti chef, specie dopo la doppia eliminazione a sorpresa della scorsa puntata. In questo video su Twitter, sono stati ripresi alcuni momenti salienti:

Giovedì i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si troveranno a dover ancora una volta scegliere chi mandare a casa. Ora, ci sono solo gli ultimi dieci concorrenti in gara e la presenza di due ospiti di eccezione potrebbe metterli in seria difficoltà.

Gli ospiti della nona puntata di MasterChef 11

Nel corso della nona puntata di MasterChef 11 in onda Giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 21.15 su Sky Uno e su NOW Tv, ci saranno anche Iginio Massari e Terry Giacomello. In particolare, Massari proporrà l’invention test: sarà una speciale “prova dolci” ai concorrenti. Peccato che però questa potrebbe essere una sorpresa “amara” visto che in molti hanno già confessato di non essere molto bravi a realizzarli. Dunque, chi supererà l’ardua prova dolci?

Chi poi supererà l’invention test con Iginio Massari finirà dalla “padella alla brace” con Terry Giacomello, chiamata a dirigere lo “skill test”: il tema sarà la trasformazione degli ingredienti.

Chi avrà accesso alla prossima puntata?

Leggi anche: Come vedere la replica di MasterChef Italia 11