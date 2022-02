Durante l’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo 2022, che si è conclusa sabato scorso, c’è stata anche una competizione parallela, chiamata FantaSanremo. Si tratta di un gioco, messo in atto da alcuni spettatori del festival, in cui i partecipanti hanno scommesso su alcuni artisti nella speranza che sul palco dell’Ariston pronunciassero alcune determinate frasi o si rendessero protagonisti di cose alquanto bizzarre. Ebbene, in queste ore è stato comunicato il nome del vincitore assoluto, ovvero, Emma Marrone.

Il punteggio di Emma Marrone al FantaSanremo 2022

Il FantaSanremo ha spopolato moltissimo durante l’edizione del 2022 del Festival di Sanremo. Nello specifico, i concorrenti in gara sono stati esortati dagli ideatori di questo concorso a pronunciare delle frasi bizzarre sul palco dell’Ariston, come ad esempio: “Saluti a Zia Mara“, oppure “Papalina”. I cantanti che hanno accettato di partecipare a questo gioco hanno guadagnato dei punti, che hanno permesso a chi ha scommesso su di loro di vincere dei premi. Ebbene, ad aggiudicarsi il primo posto di questa competizione parallela al Festival è stata Emma Marrone.

La cantante è riuscita a racimolare ben 525 punti, distaccandosi completamente dai suoi colleghi. Dopo di lei, infatti, si sono posizionati Dargen D’Amico e Tananai, rispettivamente con 385 e 365 punti. Il primo, soprattutto, ha deciso di inserire le frasi da dire sul palco di Sanremo direttamente nel brano che ha cantato, ma questo non è bastato ad aggiudicarsi il primo posto. In coda alla classifica, con 25 punti, invece, si sono posizionati Giusy Ferreri e Giovanni Truppi.

Le parole di gioia della vincitrice

Ma cosa ha fatto aggiudicare ad Emma Marrone il primo posto del FantaSanremo? Naturalmente l’inseguimento della polizia che la donna ha ripreso nei giorni scorsi. A quanto pare, l’episodio inscenato dall’artista è stato in grado di far schizzare al massimo il suo punteggio arrivando a distaccarsi parecchio da tutti gli altri concorrenti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Quando Emma ha scoperto di aver vinto questa competizione si è mostrata felicissima. Nello specifico, ha detto: “Sono felicissima, che bello ragazzi, allora il prossimo anno i cantanti in gara a Sanremo invece di dire Papalina devono dire Emma Marrone”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FantaSanremo (@fantasanremo)