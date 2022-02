Massimo Ranieri avrebbe dovuto condurre il Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi nel 2011 però poi, il progetto saltò. Cosa accadde in quell’anno? A raccontare l’episodio è stato Massimo Ranieri stesso che ha dichiarato:

Ho subito accettato di condurre insieme a Morandi, ma poi non mi dissero più nulla. Ovviamente ci sono rimasto male.

La confessione di Massimo Ranieri

Dopo che gli era stato proposto di condurre il Festival di Sanremo 2011 insieme a Gianni Morandi, il cantante restò molto offeso dal silenzio della Rai. Massimo Ranieri alla fine partecipò lo stesso nel 2011 alla kermesse canora, ma come ospite, quando la conduzione saltò. Infatti, ha raccontato:

Accettai di andare come ospite per dimostrare che i nostri rapporti erano rimasti ottimi.

Comunque, non si sa qual è il motivo che spinse effettivamente la Rai a non procedere con la conduzione in tandem per la coppia di cantanti. C’è stato qualche problema burocratico? Perché la Rai non coinvolse più Ranieri? Resta il fatto, che sia Gianni Morandi che Massimo Ranieri adesso, sono entrambi i concorrenti in gara per il Festival di Sanremo 2022.

Il desiderio di diventare papà

In una delle sue ultime interviste, Massimo Ranieri ha anche detto che il suo più grande desiderio è quello di diventare padre. Anche se non è ancora successo a 70 anni il cantante è stato chiaro:

Mai perso la speranza. Un uomo può procreare anche a una certa età e io spero tanto di riuscirci.