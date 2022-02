Brutto malore in camerino per Mahmood. Cosa è successo? Il cantante milanese si è sentito male nel camerino dell’Ariston. Subito la notizia ha fatto il giro del web anche perché si vociferava che è stato necessario l’intervento dei medici per aiutarlo a rimettersi in sesto. Durante la conferenza stampa pre Sanremo 2022, il cantante in gara insieme a Blanco con “Brividi” ha commentato l’accaduto.

Leggi anche: Come vedere la replica di Sanremo 2022

Cosa è accaduto a Mahmood?

A dire cosa gli era accaduto è stato lo stesso Mahmood:

Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po’ mi scopriva la pancia mi è venuta una mezza congestione. Sono stato un po’ male in hotel prima di andare a cantare. Ho preso un po’ di freddo, ma poi mi è passata.

Leggi anche: Come vedere Sanremo 2022 in diretta streaming

A commentare è stato anche Blanco:

Leggendo gli articoli che stavano uscendo pensavo fosse morto e sono andato a vedere. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ora però Mahmood sembra carico per ripartire e cercare di vincere Sanremo 2022 insieme al suo compagno di avventura Blanco! Ecco l’ultima foto che ha postato su Twitter:

Abbandonati come se non ci fosse più niente più niente al mondo… pic.twitter.com/QseGaBGpCH — Mahmood (@Mahmood_Music) February 4, 2022