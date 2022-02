L’ottava puntata di Masterchef 11 non è per i sentimentali, altrimenti saranno lacrime. Infatti verranno eliminati ben due concorrenti a cui non avreste mai pensato! Una puntata ricca di emozioni e con parecchi tranelli che hanno fatto cadere anche le teste che pensavamo più intoccabili.

Chi sono gli eliminati nella puntata del 3 Febbraio?

L’ottava puntata dello show cooking è stata una vera e propria carneficina in cui ad andarsene però non sono stati i peggiori. Tutto inizia con una bella terapia di gruppo per presentare la Mistery Box del giorno: i tuberi. Pastinica, rafano, scorzonera, rutabaga, zenzero, topinambur, taro, ricordano ai concorrenti che devono andare sempre in profondità nella vita. E a farlo con più arguzia di tutti è Christian, il ragazzo con la sindrome di Asperger, mai scelto quando si tratta di formare le squadre, quello con cui nessuno socializza. Ha preparato il piatto di “un piemontese che torna dal Brasile”, cioè ha rivisitato una specialità brasiliana con i prodotti tipici piemontesi come il pane di manioca con taleggio, salsiccia e rapa, bagnacauda all’aglio nero e topinambur.

Christian riceve i suoi vantaggi con l’elezione a migliore della classe e decide di colpire duro i suoi colleghi, tanto che Lia lo paragona ad un “serial killer”. L’unica persona avvantaggiata dal ragazzo sarà Mime.

L’Invention Test ha come chef ospite Enrico Costanza, giardiniere stellato che collabora con Simone Salvini, coltiva in “modo sartoriale” solo per le migliori eccellenze della cucina italiana. Il tema dunque del nuovo step sono le erbe. Costanza ne porta diverse e inserirle all’interno di ogni piatto non è facile quanto si possa pensare perché ci sono tantissime varietà totalmente sconosciute ai nostri concorrenti come l’Idrolato di rosmarino, la Ficoide glaciale, l’Agastache aurantiaca e tante altre.

A vincere l’Invention Test è un’esilarante Mime che, avendo la canapa, diventa particolarmente allegra ed effervescente. La concorrente si dimostra sempre la più simpatica di tutta la squadra.

Questa sera dal palco di #MasterChefIt, un ospite speciale: Chef Cannavacciuolo! Canta ONE LOVE 🧡 #MasterChefIt pic.twitter.com/Sg3eNjUxbv — MasterChef Italia (@MasterChef_it) February 3, 2022

Ma oltre le vittorie ci sono sconfitte e con questa prova c’è qualcuno che deve andare a casa. Il primo eliminato dell’ottava puntata di Masterchef 11 è Pietro, tra lo sconforto degli altri e il senso di colpa di Christian:

“Mi sento in colpa perché secondo me Pietro non se lo meritava”.

Il siculo va via con eleganza e grande umiltà, ringraziando tutti.

La seconda eliminazione dell’ottava puntata di Masterchef 11

Ma la seconda persona che se ne andrà sarà quella che sorprenderà proprio tutti, compreso il web. Sono rimasti in 10, la top 10 ed è il momento dell’esterna. Sarà molto particolare perché gli aspiranti cuochi andranno nel set Blocco 181, la nuova serie Sky Original, la prima in-house Sky Studios. La serie tv diretta da Giuseppe Capotondi debutterà nel 2022, e nel cast c’è anche il cantante Salmo; è proprio con lui che lo chef Barbieri si intratterrà in divertenti sketch.

Chef Barbieri che dirige Salmo. STIAMO VOLANDO 😆 #MasterChefIt pic.twitter.com/UpA5F1wywp — MasterChef Italia (@MasterChef_it) February 3, 2022

Mentre i cuochi cercheranno di preparare da mangiare per 35 persone divisi in due squadre. Come al solito la squadra in cui Polone si trova, perde, inesorabilmente e finiscono al Pressure Test Christian, Tracy, Carmine, Polone e Dalia.

L’argomento della prova sembra semplicissimo: la frittura. A guidare i concorrenti c’è un’esperta di frittura piemontese, la chef Elide Mollo del ristorante stellato “Il Centro” di Priocca (Cuneo).

Una tra i dieci risulta quella più in difficoltà: è Dalia, che inaspettatamente ammette di non aver mai cucinato frittura perché non ne mangia e sarà proprio questa incapacità che le costerà cara. Dalia è la seconda eliminata dell’ottava puntata di Masterchef 11. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Il suo addio è uno shock per tutti perché era vista come una temibile avversaria per la finalissima, invece esce prima di Polone, che finora non ha mai dimostrato grandi capacità.

Le parole della ragazza sono un monologo d’amore verso i compagni:

“Ci tengo a dire che il gruppo che ho incontrato è un gruppo di persone assolutamente straordinarie e spero di lasciare qualcosa di quello che è la mia persona e il mio modo di vedere il mondo e le cose. Mi auguro che ognuno di voi si ricordi che la libertà è tutto e dovete assolutamente essere voi stessi, a prescindere da quello che gli altri pensano”.

Se ne va così una delle migliori concorrenti di quest’edizione, mentre su Twitter i messaggi contro l’eliminazione di Delia si moltiplicano. La ragazza ha lasciato un segno anche nei telespettatori. Ancora una volta a Masterchef a volte è solo questione di fortuna.

Hai ragione, ma nelle ultime puntate hanno tenuto dentro #Christian, dopo che aveva dichiarato di non aver mai visto e cucinato delle cozze, cozze!!! Ci sono almeno 4/5 persone sotto il livello di #delia e sono ancora ai loro posti @MasterChef_it #MasterChefIt — andrea®⭐️⭐️⭐️ (@6791andrea) February 4, 2022

