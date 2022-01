Disney+ ha diffuso il trailer della seconda parte dell’11esima stagione di The Walking Dead. Si tratta di una serie molto attesa e amata dal pubblico di ogni età. A partire dal 21 febbraio 2022 gli episodi dell’epilogo dell’11esima stagione saranno in esclusiva sulla piattaforma Disney Plus. Se vuoi seguire The Walking Dead 11, seconda parte, puoi farlo sulla piattaforma streaming dal 21 febbraio e se non hai l’iscrizione a Disney+, è il momento di farla approfittando delle offerte.

I protagonisti di The Walking Dead 11

Tra i protagonisti di The Walking Dead 11 vi sono quelli dell’attuale stagione relative alla prima parte già andata in onda. I personaggi sono impegnati a combattere la battaglia scatenata dall’attacco dei Mietitori dopo la suspance lasciata dall’ultimo episodio “Per il sangue”. Dall’altra parte ad Alexandria, i protagonisti si dovranno scontrare con l’ira devastante di Madre Natura. Il Mondo intanto è gravemente in pericolo davanti ai loro occhi, mentre la sopravvivenza si complica in maniera inaspettata.

L’attesa per il gran finale

In queste ore, c’è tantissima attesa per questa seconda parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead anche per capire quale sarà il finale. Riusciranno i protagonisti a recuperare la drammatica situazione? Chi li aiuterà e chi sarà sopravvissuto?

Ciò che è certo è che le vite di tutti sono praticamente appese a un filo. In queste ore, quindi, tutti stanno guardando il trailer ufficiale seconda parte dell’11esima stagione di The Walking Dead 11 messo a disposizione da Disney Plus. Eccolo qui: