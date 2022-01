Arriva nuovamente in prima serata L’Eredità speciale Sanremo 2022. Infatti, Flavio Insinna avrà tantissimi ospiti nella sua puntata su Rai 1 di Venerdì 28 Gennaio, in onda a partire dalle 21.25 circa. Sarà una puntata completamente dedicata al Festival di Sanremo 2022. Il gioco a quiz prenderà dunque il posto in prima serata di The Voice Senior che è finito lo scorso venerdì. Il conduttore Flavio Insinna in questa occasione avrà tantissimi ospiti che appartengono all’universo Sanremo 2022. Ecco di chi si tratta.

L’Eredità speciale Sanremo 2022, gli ospiti

Nella puntata di L’Eredità speciale Sanremo 2022, Insinna ospiterà tra gli altri Mara Venier. Sarà proprio lei la prima a giocare al quiz domande e risposte su Sanremo. La conduttrice di Domenica In però non sarà l’unico ospite dello speciale. Saranno infatti presenti Milly Carlucci insieme a Nino Frassica.

Milly Carlucci per l’occasione presenterà la terza edizione del programma “Il cantante mascherato” che andrà in onda a partire da Venerdì 11 Febbraio su Rai 1. Flavio Insinna anche per questa edizione sarà uno dei giudici investigatori.

Leggi anche: Quando vedere Il Cantante Mascherato

Gli altri ospiti

Tra gli altri concorrenti della puntata de L’Eredità speciale Sanremo 2022, vi saranno anche Gigi D’Alessio e Alberto Angela. E ancora, saranno presenti i concorrenti più bravi delle ultime edizioni come Massimo Cannoletta.

Non possono mancare in questo parterre anche le ex professoresse Angela Tuccia, Roberta Morise, Elena Ossola. Una rosa di concorrenti dunque, di tutto rispetto!

L’appuntamento per giocare con gli speciali ospiti è fissato per domani, venerdì 28 Gennaio su Rai 1, ore 21.25.

Leggi anche: Dove vedere la replica di Sanremo 2022