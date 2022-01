A partire dal 24 febbraio 2022 saranno disponibili su Amazon Prime Video i primi quattro episodi della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Gli ultimi tre episodi, invece, verranno trasmessi in un secondo momento, ovvero, il 3 marzo. In queste ore, però, i vertici della piattaforma e il conduttore del format, Fedez, stanno divulgando delle informazioni in merito al cast e alle dinamiche di gioco. Nello specifico, in queste ore è sopraggiunta una notizia molto apprezzata dai fan. Il comico Lillo Petrolo, infatti, farà parte del cast, ma ecco in che vesti.

Che ruolo avrà Lillo in LOL 2

Tra i protagonisti maggiormente discussi della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori c’è stato soprattutto Lillo, del duo Lillo e Greg. Il protagonista è riuscito a divertire moltissimo il pubblico da casa e anche gli stessi partecipanti al gioco adoperando quelli che poi sono diventati tormentoni, come ad esempio la frase iconica “So Lillo”. Dato il suo grande successo, dunque, anche quest’anno il comico prenderà parte allo show, ma lo farà in un modo del tutto particolare.

Lillo, infatti, sarà la special guest di questa seconda edizione. Il conduttore Fedez ha condiviso sui suoi account social l’annuncio divulgato sulla piattaforma Amazon Prime Video. Al suo interno si legge: “l’arma letale della risata“. A quanto pare, dunque, il comico avrà il compito di stuzzicare i concorrenti di questa edizione allo scopo di farli ridere e, di conseguenza, perdere.

Il cast della seconda edizione e altre notizie

Al momento, chiaramente, non sono note le performances nelle quali si cimenterà Lillo. Il comico probabilmente tornerà con qualche suo cavallo di battaglia, ma certamente arricchirà il suo repertorio con nuove ed esilaranti battute. Per quanto riguarda il cast di concorrenti, invece, esso è formato dai seguenti partecipanti: Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Max Angioni, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Tess Masazza e Virginia Raffaele.

Specie attorno al personaggio di Diana Del Bufalo c’è molta curiosità. La protagonista, infatti, ha rischiato anche di essere squalificata dal gioco a causa delle sue posizioni troppo rigide e impopolari sul delicato tema del covid. Questa notizia, però, è stata presto smentita. Alle redini, invece, ci saranno nuovamente Fedez, con l’integrazione di Frank Matano, che ha preso parte alla precedente edizione del divertente reality show.