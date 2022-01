Diciamolo subito così da non dare spazio a indugi: Diana Del Bufalo non è stata cacciata da LOL. Dal programma non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale e la stessa attrice smentisce categoricamente la notizia.

La dichiarazione di Dagospia

Il sito di Dagospia aveva comunicato:

“Gli scivoloni social di Diana Del Bufalo su Covid e vaccini agitano non poco Amazon. L’attrice è infatti nel cast della seconda stagione di Lol che sarà disponibile tra non molto su Prime Video. La piattaforma milionaria teme le polemiche e l’effetto boomerang sui social, dove il programma aveva sbancato. Si studiano soluzioni dell’ultim’ora”.

Ma l’attrice non la pensa così.

La smentita di Diana Del Bufalo

L’attrice è ritornata sull’argomento attraverso un’intervista al giornale Il messaggero nella quale ha dichiarato di non essere assolutamente “una no vax”, ma semplicemente di non essersi vaccinata per motivi di salute, nonostante ciò per esigenze lavorative fa tamponi frequenti come da legge. E aggiunge:

“Il mio consiglio è di prendere tutte le precauzioni possibili per stare lontani dal virus. Chi può si vaccini“.

Lei a causa del suo mancato vaccino è stata addirittura minacciata di morte, ma non ha denunciato perché a suo dire sono solo “leoni da tastiera” i mittenti di tali messaggi. Riguardo alla notizia che sarebbe stata cacciata da LOL, l’attrice dichiara:

“Ma figuriamoci. Abbiamo già girato tutto, a settembre. È una fake news!“

Della sua partecipazione a LOL chi ride è fuori racconta:

“Ho adorato il programma e in effetti starci dentro è complicatissimo. Stai proprio male fisicamente, se non puoi lasciarti andare alla risata. E poi tanti dei comici già li conoscevo, è stata una grande esperienza. Ma non posso parlarne ancora”.

Chi c’è nel cast di LOL Chi ride è fuori?

Il cast della trasmissione è formato da: Mago Forest, Virginia Raffaele, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Max Angioni, Gianmarco Pozzoli. La conduttrice Mara Maionchi invece abbandonerà la conduzione del talent show e passerà il testimone a Frank Matano, già presente nel cast della prima edizione come concorrente, che affiancherà Fedez nella difficile impresa di tenere a bada tutte queste personalità esplosive.

