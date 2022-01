Mercoledì 26 gennaio si giocherà il match tra Jannick Sinner e Stefanos Tsitsipas, valido per i quarti di finale dell’Australian Open 2022. Sinner, che ha raggiunto per la seconda volta in carriera un quarto di finale Slam dopo il Roland Garros dello scorso anno, proverà a superare l’ostacolo greco e guadagnarsi così la sua prima semifinale in un torneo dello Slam.

L’impresa non sarà delle più semplici, dal momento che l’avversario sarà il numero quattro del ranking Atp, nonché finalista nell’ultima edizione del Roland Garros. Ricordiamo che l’atleta altoatesino si è qualificato ai quarti battendo agli ottavi il tennista australiano Alex De Minaur per 3 set a 0, con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 6-4.

A seguire tutte le informazioni su dove vedere Sinner-Tsitsipas all’Australian Open 2022 in TV e in streaming.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas dell’Australian Open 2022 in TV

L’incontro dei quarti di finale dell’Australian Open 2022 tra Sinner e Tsitsipas sarà trasmesso su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky). La partita non avrà inizio prima delle 5:00 del mattino (ora italiana) di mercoledì 26 gennaio. Teatro della sfida sarà la Rod Laver Arena, l’impianto principale dello Slam australiano, laddove si terrà anche la finale in programma domenica prossima.

Fin qui il percorso di Stefanos Tsitsipas all’Australian Open è stato costellato di alti e bassi. Dopo aver avuto la meglio agevolmente sullo svedese Ymer al primo turno (6-2 6-4 6-3), al secondo e terzo turno ha concesso un set ai propri avversari, rispettivamente l’argentino Sebastian Baes (7-6 6-7 6-3 6-4) e il francese Benoit Paire (6-3 7-5 6-7 6-4). Match complicato anche agli ottavi, dove è riuscito a sconfiggere lo statunitense Fritz soltanto al decimo game del quinto set, dopo essere stato sotto 2-1 al termine del terzo set (4-6 6-4 4-6 6-3 6-4).

Sinner e Tsitsipas si sono affrontati tre volte e sempre sulla terra rossa. Il bilancio vede in vantaggio il greco 2-1. Per il numero 4 del mondo i successi risalgono a Roma 2019 (6-3 6-2) e in semifinale a Barcellona nel 2021 (6-3 6-3) L’unico successo fin qui dell’azzurro è datato 2020, sempre a Roma, quando Jannick sconfisse in tre set l’avversario ellenico col punteggio di 6-1 6-7 6-2.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas dell’Australian Open 2022 in streaming

Il match tra Jannick Sinner e Stefanos Tsitsipas dei quarti di finale dell’Australian Open 2022 sarà visibile in streaming su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

