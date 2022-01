Italia’s Got Talent sta tornando. La seconda puntata è prevista per mercoledì 26 Gennaio e vedrà la giuria alle prese con le audizioni per i nuovi concorrenti del talent show. Lo show prodotto da Fremantle per Sky non è ancora arrivato al “cuore” del programma, ma sta regalando grandi risate ai telespettatori.

La giuria composta da Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano ha un feeling speciale, grazie alla vis comica di alcuni giurati. La conduttrice Lodovica Comello ha tanto da fare per far mantenere un po’ di ordine durante la puntata.

Piangere per non ridere o ridere per non piangere? 🥲 Non ci ricordiamo più com'era. Il palco più strabiliante con i giudici più divertenti torna domani alle 21.15 con la seconda puntata su @SkyItalia e @NOWTV_It. ⭐️ #IGT pic.twitter.com/nOqscuwZrl — Italia's Got Talent (@IGT_official) January 25, 2022

Che cosa succederà nella seconda puntata di Italia’s Got Talent?

Nella seconda puntata di Italia’s Got Talent ancora audizioni per i giurati tra performance di ballo pazzesche e robot umanoidi. Ci saranno anche “disegnatori su sabbia” che trasmetteranno tante emozioni con i loro disegni fugaci e musicisti di talento. La seconda puntata sarà ricca di performance varie e alcune bizzarre: fruste, coltelli, ce ne sarà per tutti i gusti

Chi riuscirà ad aggiudicarsi almeno 3 sì per passare alla fase successiva?

Ognuno dei quattro giudici avrà a disposizione il Golden Buzzer per mandare il suo talento preferito alla finalissima. La volta scorsa il neo giudice Elio, autodefinitosi “il più moderno di tutti”, ha deciso di usarlo per mandare in finalissima Antonio Vaglica. Ma anche il pubblico può farlo. Ha infatti 2 pulsanti per scegliere i propri finalisti.

L’ospite della seconda puntata

In questa seconda puntata ospite sarà la schermitrice paralimpica Bebe Vio, autodefinitasi“studentessa con una straordinaria passione per la scherma”, ha vinto gli Europei, i Mondiali e le Paralimpiadi.

L’atleta dovrà valutare, accanto ai quattro giudici, certe performance.

Appuntamento dunque Mercoledì 26 Gennaio alle 21:15 su Sky Uno o in streaming su Now.

