The Walking Dead 11 sta per tornare su Disney + ed è guerra totale. L’ultima stagione della fortunata serie è stata divisa in 3 parti. I primi 8 episodi si sono già conclusi, mentre i prossimi saranno quelli che comporrann The Walking Dead 11B.

Il trailer di The Walking Dead seconda parte

Nel trailer dei nuovi episodi si vedono i personaggi impegnati a combattere l’imminente attacco zombie, una battaglia all’ultimo sangue. Intanto ad Alexandria c’è chi si scontra contro la forza brutale dell’ira di Madre Natura. È l’apocalisse. Tra le figure più importanti per questi momenti decisivi ci saranno Pamela Milton (interpretata da Laila Robins), una governatrice autorevole.

L’ultimo episodio – Per il sangue – aveva visto Meridian sotto la protezione dei Mietitori mentre un branco rivale sferra il suo attacco, ma ora Pope crede che dietro tale invasione ci sia nient’altro che Maggie, della quale non si è mai fidato. Ma quest’ultima cercherà vendetta, sopravvissuta all’ira dei Mietitori, sfregiata per sempre, è decisa a vendicarsi. Nel frattempo, ad Alexandria i suoi abitanti sono esposti per la prima volta agli Erranti. La situazione è rischiosa.

Quando guardare The Walking Dead 11B?

The Walking Dead 11 B sarà presto disponibile su Disney +. La produzione ha comunicato che la data di inizio sarà il 21 Febbraio. La serie non sarà disponibile su altre piattaforme, pertanto per chi non potesse accedervi, il consiglio è di fare l’abbonamento annuale Disney + approfittando delle offerte.

Lo spin off Tales of The Walking Dead

La serie scritta da Erik Mountain e diretta da Sharat Raju, non abbandonerà i telespettatori lasciando un vuoto. Infatti uno spinoff è già in fase di lavorazione. Tales of the Walking Dead ha già iniziato le riprese a Bufort, in Georgia. A confermarlo è proprio la produttrice esecutiva che ha postato una foto su Instagram; ma ancora non si sa nulla sulle storie che verranno raccontate e i personaggi che saranno presenti. L’unica cosa certa è che verranno riportati in vita quei personaggi che i fan hanno tanto amato negli episodi di un’ora per raccontare le loro storie.

