L’oroscopo della settimana dal 24 al 30 gennaio sarà caratterizzata da tante novità. Alcuni segni zodiacali impiegheranno tutte le loro energie nel lavoro, mentre altri daranno priorità alla sfera sentimentale. I pianeti, grazie ai loro transiti, saranno in grado di determinare molteplici aspetti della nostra quotidianità.

Nel dettaglio, il Cancro, lo Scorpione e il Capricorno saranno molto presi dal partner, mentre l’Ariete, la Vergine e il Sagittario cercheranno di ottenere il massimo dal loro lavoro. I Gemelli e il Leone saranno molto ambiziosi, al contrario della Bilancia, dell’Acquario e dei Pesci che preferiranno una vita più serena. Infine, il Toro dimostrerà una grande lealtà verso i propri amici.

Per avere una visione più dettagliata dell’oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo della settimana dal 24 al 30 gennaio: Toro sincero, Cancro innamorato

Ariete: il lavoro occuperà gran parte delle vostre giornate. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse per riuscire a portare a termine tutti gli incarichi. Forse, lo stress vi metterà un po’ sotto pressione, ma le persone care troveranno il modo per aiutarvi e trasmettervi positività. Film consigliato: Durante la tormenta (Netflix).

Toro: sarete sempre pronti ad aiutare i vostri amici. Gli dimostrerete di potersi fidare ciecamente di voi e sarete portatori di eccezionali doti empatiche. Saprete ascoltare e mettervi nei panni degli altri, ma non per questo sottovaluterete il lavoro e gli impegni della settimana. Film consigliato: I care a lot (Prime Video).

Gemelli: sarete sicuri di poter raggiungere con facilità i vostri obiettivi. Forse, tenderete a sottovalutare alcuni aspetti del vostro percorso, ma sarete forti e determinati. La dura fatica non vi spaventerà e la competizione sarà un monito a fare di più. Film consigliato: Bliss (Prime Video).

Cancro: Cupido sarà dalla vostra parte. Vivrete momenti molto emozionanti con il partner e avrete modo di approfondire il vostro rapporto. Le persone care vi sosterranno in tutti i modi possibili, ma fate attenzione a chi non avrà a cuore i vostre interessi. Il lavoro vi metterà alla prova. Film consigliato: Il trattamento reale (Netflix)

24-30 gennaio, oroscopo settimanale: Vergine concentrata, Scorpione passionale

Leone: non avrete alcuna paura di portare avanti le vostre decisioni. Sarete certi di poter ottenere ottimi risultati, ma ci vorrà del tempo per riuscirci. L’oroscopo vi consiglia di essere pazienti e di attendere il momento opportuno per agire. In amore non ci saranno novità degne di nota. Film consigliato: Viaggio con papà: istruzioni per l’uso (Prime Video).

Vergine: sarete molto concentrati sul vostro lavoro. Non ammetterete errori né da parte vostra né da parte dei vostri colleghi. Questo renderà il rapporto con gli altri più complesso. Potreste ricevere critiche e rimanere incastrati in incomprensioni difficili da risolvere. Film consigliato: Joker (Netflix).

Bilancia: cercherete di non farvi sopraffare dallo stress. Anche se l’ansia rischierà di avere la meglio, riuscirete ad arginare il problema con qualche piccolo stratagemma. La compagnia degli amici e del partner vi metterà di buonumore, mentre quella della famiglia vi infonderà coraggio. Film consigliato: Brazen (Netflix).

Scorpione: verrete colti da un moto di passione. Stringerete un rapporto fortissimo con il partner e riuscirete a superare qualsiasi ostacolo. Adorerete condividere le vostre giornate con il partner, ma dovrete anche occuparvi del vostro lavoro. Sarà fondamentale non trascurare alcun aspetto. Film consigliato: Un giorno qualsiasi (Prime Video).

Oroscopo e profili zodiacali dal 24 al 30 gennaio: Sagittario abile, Acquario infastidito

Sagittario: ci saranno molteplici novità durante questa settimana. Vi sentirete a vostro agio sul posto di lavoro perché saprete di poter mostrate tutte le vostre abilità. I colleghi vi ammireranno e i superiori inizieranno a prendervi in considerazione per ruoli più importanti. Film consigliato: Il disordine del cuore (Prime Video).

Capricorno: la vita con il partner diventerà molto più semplice. Sarete fieri di avere accanto una persona degna di fiducia. Limiterete al minimo le incomprensioni e vi concentrerete sulle cose positive. La famiglia potrebbe non comprendere il vostro punto di vista. Film consigliato: Tensione superficiale (Prime Video).

Acquario: proverete a lasciarvi alle spalle le discussioni avute con il partner e con la famiglia. Non sarà facile perdonare alcuni comportamenti, ma non avrete alcuna voglia di continuare a soffrire e a litigare. Forse, un dialogo sereno e produttivo vi sarà di aiuto. Film consigliato: È stata la mano di Dio (Netflix).

Pesci: cercherete di non farvi coinvolgere in situazioni fastidiose. Odierete le discussioni e non sopporterete le persone che, per parlare, alzeranno la voce. Preferirete isolarvi piuttosto che assistere a determinate scene. Film consigliato: Il castello errante di Howl (Netflix)