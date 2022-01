Il 20 gennaio, su Sky, andrà in onda una nuova puntata di Masterchef Italia. Si tratterà di un appuntamento davvero interessante perché, oltre ad offrire nuove sfide ai concorrenti, consentirà anche di esplorare le bellezze culinarie di Trieste. Questa edizione del programma si sta distinguendo dalle altre per il desiderio di conoscere pietanze provenienti da luoghi molto diversi. Ciò permette ai partecipanti di mettersi alla prova con ricette mai affrontate in precedenza e di offrire nuovi spunti di riflessione agli affezionati spettatori.

Stando alle anticipazioni di questa sera, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno valutare con molta attenzione l’operato dei concorrenti. Ci saranno momenti di difficoltà, ma anche tante opportunità.

Ecco tutti i dettagli!

Masterchef Italia, la città di Trieste sarà d’ispirazione per le prove

La città di Trieste farà da sfondo a questa nuova incredibile puntata di Masterchef Italia. I sapori di culture diverse si mescoleranno tra loro per dare vita a pietanze eccezionali. I concorrenti dovranno dare prova delle loro abilità, cercando di rispettare le indicazioni date dai giudici.

All’interno della puntata, come sempre, sarà presente il momento della Mystery Box. Al suo interno saranno presenti ingredienti come la melanzana thailandese, i fiori di banano e il couve manteiga brasiliano.

Inoltre, nel Castello di Miramare, gli aspiranti chef dovranno essere in grado di affrontare il Pressure Test. Si tratterà di un momento emozionante e adrenalinico che non potrà non emozionare gli spettatori.

Quale sarà l’ingrediente principale dell’Invention Test?

Le anticipazioni rivelano anche che ci sarà un’ospite di grande eccezione: Anissa Helou. La scrittrice islamica sarà fondamentale per lo svolgimento dell’Invention Test. Grazie alle sue origini, sarà possibile dare vita a una sfida emozionante e ricca di colpi di scena.

Al momento, sappiamo che l’ingrediente protagonista della prova sarà il pane. Si farà riferimento a tre versioni in particolare: il Non uzbeko, lo Yufka turco e il Rgaïf marocchino.

Per sapere come se la caveranno i concorrenti, non ci resterà che attendere la puntata di questa sera.