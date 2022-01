Tutto pronto per il finale di The Voice Senior. L’appuntamento è venerdì sera, 21 gennaio 2022 con il super ospite Riccardo Cocciante. Cocciante parteciperà all’ultimo appuntamento di questa seconda edizione: rullo di tamburi dunque, e tanta attesa per dei momenti davvero emozionanti nel corso della serata. Il talent show è stato un successone anche quest’anno.

Il programma

È la versione “agèe” di The Voice, prima in onda su Rai2, che ha catapultato sul grande pubblico personaggi come Noemi o Giusy Ferreri. Solo che questo format è dedicato a persone di età matura che hanno voglia di cantare col cuore e con l’anima. Quindi, era prevedibile il grande successo di questo programma su Rai1. In diretta dagli studi Rai di Milano, ora è il momento della finale per lo show condotto da Antonella Clerici e amato da tutti in TV.

Il gran finale di The Voice Senior

Per il gran finale di The Voice Senior, Antonella Clerici e i quattro coach promettono grandi colpi di scena. I coach di quest’anno, Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino hanno già regalato dei momenti esilaranti ed emozionante nel corso della trasmissione. Ora, tra boom di ascolti e risultati tutt’altro che scontati è arrivato il momento di chiudere il sipario. Venerdì sera, l’appuntamento si arricchirà ancora di più con l’ospite d’onore Riccardo Cocciante. La sua immensa discografia e l’infinita serie di successi, lo rendono un personaggio attesissimo sia dai concorrenti che dal pubblico di The Voice Senior.

Riccardo Cocciante, ospite d’onore

La promo della finale di The Voice Senior annuncia l’arrivo del grande Riccardo Cocciante. Questo renderà ancora più attesa e emozionante, l’ultima puntata della seconda edizione del programma. Già la semifinale andata in onda il 14 gennaio 2022 aveva dato la possibilità ai coach di scegliere 12 concorrenti. In questa pagina vi indichiamo dove potete vedere la replica.

I concorrenti

Vi saranno 3 concorrenti per ogni team di un giudice. Sono loro i finalisti! I concorrenti che disputeranno la finale sono Walter Stervini, Donata Brischetto e Lanfranco Carnacina per Loredana Bertè. Per il team di Gigi D’Alessio, Piero Cotto con Beatrice Pasquali, Claudia Arvati e Annibale Giannarelli. Con Clementino invece, arrivano in finale Luciano Genovesi, Marcella Di Pasquale e Roussel Roussel. Per il team diretto da Orietta Berti invece, Franco Tortora, Roberto Barocelli e Cosetta Gigli.

L’ultimo appuntamento venerdì 21 gennaio

Venerdì 21 gennaio, la finale di The Voice Senior permette grandissimi colpi di scena. Non manca altro, in prima serata il programma, a cui parteciperà il grande artista nato a Saigon, Renato Cocciante è pronto a chiudere una stagione piena di successi e di grandi aspettative per i concorrenti e gli ideatori stessi del programma.