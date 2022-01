Whoopse ha beccato le ex gieffine Giulia Salemi e Dayane Mello insieme per le vie del centro di Milano. Le due ragazze erano state separate per un po’ a causa degli impegni lavorativi. Infatti Dayane Mello era occupata con il reality spagnolo La Fazenda, ma ora si sono riunite.

L’incontro

L’influencer Giulia Salemi, ormai una delle donne più influenti del settore Digital in Italia, ha testimoniato l’arrivo della sua vulcanica amica con le sue storie Instagram. Anche la modella brasiliana ha voluto testimoniare questa friendship che tantissimi follower amano. La piattaforma Whoopse le ha poi seguite per la loro seratina nel centro.

Ecco il video:

Le Daylia

Non ci sono solo i prelemi, ma anche le Daylia, nel mondo di acronomi e crasi, i follower delle due ragazze non potevano che crearne una per loro. Come mai? Le due ragazze hanno fatto sognare durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Come dimenticare infatti il loro rapporto fatto di confidenze e tenerezza con gli scivoloni linguistici di Dayane divertentissimi. Uno per tutti:

Dayane: Io sono carnivora con le amiche Giulia: Carnivora? Magari carnale, ti mangi le tue amiche?

Ecco il video:

Adesso che si sono riunite Giulia è al settimo cielo e scrive nella storia di Instagram:

“È tornata l’uragano”

Le due ragazze hanno passato una bella serata insieme alla loro amica – anche lei concorrente della casa – Martina Hamdy. Ma non è sempre stato tutto rose e fiori, all’inizio della loro permanenza al GF VIP hanno avuto diversi dissapori, che però le due ragazze sono riuscite a superare, tanto che anche a distanza si sono elogiate reciprocamente. Dayane mentre era alla Fazenda ha detto sull’amica italo – persiana:

“Oggi siamo grandi amiche e ci amiamo”

Una verità testimoniata anche dall’ultima uscita milanese in cui appaiono felici, affettuose e rilassate. Chissà se anche l’altra grande amica di Dayane Mello – Soleil Sorge – riesca a trovare la stessa amicizia dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. Finora non è stato così.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina