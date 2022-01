Amadeus ha annunciato poco fa il nome della nuova super ospite a Sanremo 2022: Laura Pausini. La cantante è stata al Festival anche l’anno scorso in occasione della sua vittoria al Golden Globe. Allora cantò con Fiorello e Amadeus, e chissà che questa volta non replicherà.

Per rispondere all’invito del conduttore, la cantante pluripremiata ha mandato un video in cui dichiara:

“Grazie Ama, i tuoi fiori sono arrivati. Sì, vengo a Sanremo. Ma non solo, penso che per questa occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia canzone che si chiama “Scatola” e poi ti racconterò un po’ di cose perché il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Io non vedo l’ora. Grazie dell’invito!”

La canzone che Laura Pausini presenterà a Sanremo 2022 è stata scritta da lei e Madame. A proposito del singolo la cantante aveva dichiarato:

“La scatola di cui canto non è un oggetto materiale, è un simbolo di ciò che racchiude i nostri pensieri, i ricordi, i sentimenti, che custodisce quello che di vero è contenuto del nostro cuore, nella nostra testa. Su questo mi sono interrogata e questo mi incuriosisce di più oggi, ho avuto come tutti noi due anni in cui tutto si è rallentato e ho avuto più tempo da dedicare a me. Mi sono rivista adolescente, ho ripensato ai sogni che avevo e a quella che sono oggi, cercando un punto di incontro. Finché il 10 marzo 2021 è arrivata una canzone, scritta da Madame e dedicata ad un’amicizia adolescenziale, ispirata da un mio post in cui parlavo delle mie compagne di scuola. Dal primo ascolto l’ho letta subito come un dialogo tra la Laura di oggi e quella del passato e in questa chiave l’abbiamo rivista ed è diventato il brano che sentivo perfetto per il mio ritorno”.