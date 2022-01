Ce lo stiamo chiedendo tutti da tempo perché ormai Amadeus ci ha abituati così e lui stesso ci ha risposto che sarebbe stata una notizia dell’ultimo minuto. Ma ora siamo quasi arrivati al countdown del Festival di Sanremo e ancora di Fiorello non c’è nessuna certezza.

Fiorello andrà al Festival di Sanremo 2022?

Nessuno lo sa con precisione. Ma, i rumors che si stanno rincorrendo in queste ore parlano di un contributo a quest’edizione, molto limitato. Fiorello potrebbe non essere presente durante tutte le tappe della kermesse canora, ma calcare il palco dell’Ariston solamente per una sera, quella finale del 5 Febbraio.

Ma le notizie non sono certe. Il sito di Davide Maggio dà per probabile anche una presenza alla prima serata. Tutto resta in sospensione, anche la possibilità che ci sia una sorpresa finale per il pubblico e Fiorello ritorni a presentare Sanremo con il suo amico Amadeus.

I Maneskin alla prima puntata

Invece chi ci sarà con certezza per la gioia di Amadeus sono i Maneskin. I grandi vincitori della scorsa edizione del Festival di Sanremo, ritorneranno in veste di super ospiti per la prima serata: il 1 Febbraio. Il presentatore aveva già manifestato la sua intenzione di averli anche quest’anno e loro hanno accolto con gioia l’invito.

Ci vediamo al Festival di Sanremo 2022 💌 See you at @SanremoRai Festival 2022 ❤️ Can’t wait to go back where the last crazy year has begun ! #Sanremo2022 pic.twitter.com/ip3sdF9zlk — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) January 16, 2022