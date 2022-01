Torna in prima serata su Italia 1 “Back to school”: l’appuntamento è martedì 18 gennaio alle 21.20. Si tratta del terzo appuntamento con il programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. Un programma esilarante che ha suscitato molte risate nei primi due appuntamenti.

Questo format già nelle prime due puntate aveva riscosso un ottimo successo. In particolare, nell’ultima puntata vi erano stati diversi vip che avevano reso le lezioni ancora più divertenti dell’esordio. Tra i ripetenti infatti c’erano Benedetta Mazza, Random, Scintilla, Jonathan Kashanian e Flavia Vento. La puntata è stata davvero esilarante con le lezioni tenute dagli attenti maestrini, ovvero 12 bambini dai 7 agli 11 anni che hanno messo davvero alle strette i VIP. Adesso siamo in attesa della terza puntata che sarà ricca di sorprese.

“Back to school”:il terzo appuntamento, i VIP concorrenti

Per questa settimana, i concorrenti “ripetenti” che saranno costretti a tornare sui banchi di scuola mettendo in gioco tutto il loro “sapere” sono: Paola Caruso, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta e Totò Schillaci. Torneranno anche i “rimandati” della puntata dello scorso 11 gennaio, Flavia Vento e Scintilla.

A dargli filo da torcere facendogli capire l’importanza dell’apprendimento, saranno come sempre, i Maestrini. I 12 bambini sono già pronti ad organizzare le lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari. Due, come sempre, saranno le materie su cui i ripetenti dovranno sostenere l’esame finale di “Back to school”.

Infine, la parola spetta alla Commissione. I cinque maestri elementari, reali stavolta, potranno sottoporre i “Ripetenti” all’esame finale. Riusciranno i vip a vincere questa sfida? Chi saranno i “promossi” ed i “rimandati” alla puntata successiva?

L’attesa per la puntata di “Back to school”

La puntata in programmazione su Italia 1 di “Back to school” è il terzo round della produzione RTI basata sul format realizzato con Blu Yazmine. Sotto l’attenta regia di Cristiano D’Alisera e l’impeccabile conduzione di Nicola Savino, ci sarà sicuramente da divertirsi anche stavolta. Il programma, ben fatto e molto apprezzato fin dal suo esordio vanta una rosa di noti autori come Nicola Lorenzi, Dario Tajetta, Marta Marelli, Agata Gambuzza, Lorenzo Almansi e Federico Azzola. Invece, le clip che si vedono durante il programma sono affidate alla regia di Giampaolo Marconato. A capo del progetto c’è infine, Angelo Ferrari.

Martedì 18 gennaio suonerà di nuovo la campanella! Preparatevi!