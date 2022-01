Ritorna sui nostri teleschermi la serie tv L’Amica geniale, tratta dai romanzi best seller di Elena Ferrante. La serie tv Rai e HBO uscirà per la sua terza stagione il 6 Febbraio 2022 su Rai 1. Alla regia questa volta ci sarà il grande Daniele Lucchetti per trasferire su video il romanzo “Storia di chi fugge e chi resta”.

Il terzo capitolo dell’Amica Geniale

La serie tv verrà trasmessa dopo il Festival di Sanremo a partire dal 6 Febbraio. Ci saranno 8 episodi che verranno suddivisi in 4 serate, fino alla conclusione del 1 Marzo. Le attrici principali saranno sempre le stesse: le due amiche Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila). Per girare questo terzo capitolo della quadrilogia sono state rese più vecchie. Infatti ora interpretano due donne adulte. Daniele Lucchetti a tal proposito ha dichiarato su Variety:

“Era importante avere gli stessi personaggi, anche perché gli attori sono cresciuti. C’è una maturità visibile nelle loro espressioni, nei loro atteggiamenti. Abbiamo sfruttato al meglio questo meraviglioso arricchimento di cui Gaia e Margherita sono testimoni, così come gli altri personaggi. Non è una soluzione di ripiego. Dà più profondità”.

Elena è diventata una scrittrice come ha sempre sognato. Si è laureata alla Normale di Pisa e fa parte di un ambiente colto e raffinato. L’amica invece ha avuto una vita più difficile. Si era sposata giovanissima (a soli 16 anni), ma il matrimonio non ha funzionato e ora deve mantenere con grandi sacrifici il suo bambino. Lavora come operaia nella fabbrica di Bruno Soccavo ed è rimasta nel loro rione.

La loro storia, ambientata negli anni ’70, sarà ricca di colpi di scena.

"My Brilliant" Friend is coming back to HBO after two hugely popular seasons with critics and fans – gaining an average rating of 95.5 percent on Rotten Tomatoes. https://t.co/Mm5n08lnTR — Newsweek (@Newsweek) October 8, 2021

Le parole del regista

Dopo Saverio Costanzo, c’è stato un cambio di regia, Daniele Lucchetti, reduce del successo di “Lacci”, che ha cercato di dare un tocco personale alla serie:

“Nell’affrontare questa stagione, anche se avevo dialoghi scritti molto bene, ho cercato di mettere gli attori principali in una situazione in cui avevano più libertà, il tipo di libertà che nasce dal cinema americano degli anni ’70“.

Le riprese tra Napoli e Firenze, hanno riscosso un grande seguito, le persone andavano sul set per scattarsi un selfie e partecipare a questa storia popolare che tanti hanno amato. Il regista a tal proposito ha detto:

“Mi sono state consegnate le chiavi di una Ferrari, devo stare attento e fare in modo di andare veloci ma anche di prendere la strada migliore possibile“.

Manca pochissimo per scoprire che strada Daniele Lucchetti ha preso con questa Ferrari.