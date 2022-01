“Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”.

E sulla sua breve relazione con Giulia De Lellis spende parole molto positive:

“Giulia mi ha vissuto quando è successa la catastrofe, avevo la testa altrove, poi l’amore è svanito. Con lei ho buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e le voglio bene. Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno”.

In questo momento il campione di Moto GP si definisce single e non ha nessuna intenzione di cercare l’amore. Per scoprire l’intervista completa non perdetevi la puntata di oggi di Verissimo: alle 16:30 su Canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Leggi anche Come rivedere la puntata di Verissimo