Nelle scorse ore Tele System ha aggiornato il decoder digitale terrestre UP T2 4K con a bordo Android TV alla versione software 1130. In previsione del passaggio al nuovo digitale terrestre, il modello UP T2 4K dell’azienda italiana è tra le migliori soluzioni dei decoder con e senza slot card compatibili allo standard DVB-T2.

Inoltre rappresenta una soluzione semplice ai problemi che di risintonizzazione dei canali di queste ultime settimane (ve ne abbiamo parlato nell’articolo sul calendario del cambio frequenze 2022).

Detto questo, vediamo quali sono le novità portate dall’aggiornamento del software e come fare per aggiornare UP T2 4K.

Decoder digitale terrestre UP T2 4K Tele System: le novità dell’ultimo aggiornamento

La versione software 1130 porta sul modello UP T2 4K di Tele System i seguenti miglioramenti:

Miglioramento nella gestione dei conflitti LCN.

Ottimizzazione di Google Talkback, la funzione che ti consente di utilizzare il decoder senza guardare lo schermo.

Ottimizzazione uscita colori RGB per TV Sony / Philips.

Miglioramento Timeshift e funzionamento dello stesso anche su memorie USB formattate come estensione di memoria.

Correzione sottotitoli sui canali Mediaset.

Possibilità di ingrandire i caratteri sul banner INFO canale.

Informazioni orario aggiunte su INFO banner.

Aggiunta la possibilità di disattivare i suoni di sistema.

Stabilizzazione delle barre di intensità e forza del segnale d’antenna.

Come aggiornare UP T2 4K Tele System

E dopo aver elencato le novità dell’ultima versione software, spieghiamo ora in breve come aggiornare il decoder digitale terrestre di Tele System appartenente alla famiglia UP. Per prima cosa, accertati che il decoder sia connesso alla rete Internet della tua abitazione. In caso affermativo, attendi fino al 14 gennaio 2022 per ricevere in automatico l’aggiornamento: entro questa data verrà infatti completato il roll out parziale dell’update.

Nell’eventualità il dispositivo non riceva l’aggiornamento entro questa data, attendi i giorni successivi, quando cioè la nuova versione del software sarà disponibile per tutti i decoder UP di Tele System. Ricorda che puoi sempre verificare la disponibilità o meno dell’aggiornamento per il tuo modello semplicemente pigiando sul tasto “Impostazioni” e in seguito su “Preferenze del dispositivo” e “Informazioni”.

E con questo è tutto: ti invitiamo a restare aggiornato sulle ultime notizie del nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2 cliccando sul collegamento appena inserito.