Questa settimana non si disputerà soltanto la finale di Supercoppa italiana e gli ottavi di finale di Coppa Italia, ci sarà infatti spazio anche per la Supercoppa di Spagna, torneo che vedrà sfidarsi Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Athletic Bilbao. I favori del pronostico sono tutti per il Real: i Blancos, allenati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti, stanno dominando LaLiga, la massima divisione del calcio spagnolo (l’equivalente della Serie A per intenderci), con 16 punti di vantaggio sui Colchoneros e 17 sui blaugrana.

La prima partita in calendario sarà il Clasico Barcellona-Real Madrid, altrimenti conosciuto anche come derby di Spagna. Il giorno seguente scenderanno in campo Atletico Madrid e Athletic Bilbao: le vincenti delle due semifinali si affronteranno nella finalissima del 16 gennaio, che stabilirà la squadra che si aggiudicherà il primo trofeo della stagione spagnola.

Seguono ora tutte le informazioni su dove vedere la Supercoppa di Spagna 2022 in TV in chiaro e in streaming.

Dove vedere la Supercoppa di Spagna 2022 in TV

Tutte le partite della Supercoppa di Spagna saranno trasmessi in chiaro su Nove, con il commento di Federico Zanon, Carlo Pizzigoni e Andrea Distaso.

A dare il via alle danze, come accennato qui sopra, sarà il Clasico tra Barcellona e Real Madrid: appuntamento fissato a mercoledì 12 gennaio, con il fischio d’inizio previsto per le 20:00 (ora italiana). Giovedì 13 gennaio, alle ore 23:30, Nove trasmetterà la seconda semifinale che vedrà affrontarsi Atletico Madrid e Athletic Bilbao.

L’ultimo atto della competizione è in calendario domenica 16 gennaio, quando alle ore 19:30 andrà in scena la finale della Supercoppa di Spagna 2022.

Si tratta di un trofeo che vogliono vincere tutti: Xavi – allenatore del Barcellona – per inaugurare al meglio il suo ritorno nella squadra dove è stato capace di vincere tutto con Guardiola allenatore; Carlo Ancelotti, determinato a conquistare il primo trofeo dopo il suo ritorno quest’estate al Real; Diego Simeone – allenatore dei Colchoneros – per dimenticare un inizio di stagione non proprio esaltante; Marcelino – tecnico dell’Athletic Bilbao – per regalare una gioia infinita al club e ai suoi tifosi.

Dove vedere la Supercoppa di Spagna 2022 in streaming

I match della Supercoppa di Spagna potranno essere seguiti anche in streaming integrale su Discovery+, la piattaforma di video streaming del gruppo Discovery. Resta confermato il commento delle partite affidato a Federico Zanon, Carlo Pizzigoni e Andrea Distaso.

Una volta completata la sottoscrizione dell’abbonamento, per vedere i contenuti live e on demand disponibili su Discovery Plus è sufficiente collegarsi al sito discoveryplus.com, oppure scaricare l’app per dispositivi mobili disponibile sia su Google Play Store (dispositivi Android) sia su App Store (iPhone e iPad). I contenuti di Discovery+ sono fruibili anche su Smart TV e set-top box.

Ti potrebbe interessare anche: Tutto quello da sapere sulle Olimpiadi invernali di Pechino 2022