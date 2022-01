Un nuovo scoop si abbatte sulla trasmissione Amici 21 che in questo momento sta attraversando l’ultima fase in preparazione del serale. Altri due allievi sono stati riconosciuti in un video di una delle cantanti uscite dal talent che hanno avuto più successo: Alessandra Amoroso. Il videoclip in questione è quello realizzato con Boombadabash, Mambo Salentino e i due ballerini si riconosco benissimo.

Chi sono i due allievi presenti nel video?

Stiamo parlando dei talentuosi Cosmary Fasanelli e Dario Schirone. Quest’ultimo era stato già segnalato per essere presente anche nella finale di Sebastian Melo Taveira durante una delle coreografie della serata, quella del “Gladiatore”. Ora eccolo di nuovo presente in un altro lavoro legato – anche se indirettamente – al talent di Maria De Filippi. Finora non è stato rilasciato alcun commento dalla trasmissione né dai due ballerini, ma anche nel caso precedente che riguardava Schirone, la segnalazione non aveva avuto alcun seguito. Pertanto si suppone venga seguita la stessa procedura anche nel caso del video di Alessandra Amoroso.

“Mambo Salentino“ è stata una hit estiva di grande successo. Il video è stato girato in Puglia, dove i due ballerini abitano, ma per partecipare ci vuole oltre al talento tanta fortuna. A quanto pare i due allievi hanno entrambi i requisiti!