A partire da sabato 8 gennaio 2022 tornerà in onda C’è posta per te, uno tra i programmi più commoventi e amati del sabato sera. Alla guida, chiaramente, non potrà che esserci Maria De Filippi. La conduttrice ha deciso di cominciare questa nuova avventura televisiva dando luogo ad un bel colpaccio. Scopriamo, infatti, chi saranno i primi due ospiti vip di questa stagione.

Ecco chi sono i primi due ospiti di C’è posta per te

C’è posta per te si prepara a riaprire i battenti. Tutto è, ormai, pronto per la messa in onda della prima puntata di questa venticinquesima edizione del programma di Maria De Filippi. Esso ha debuttato per la prima volta nel 12 gennaio del 2000. Da quel momento in poi, il pubblico si è così affezionato al punto da seguire con estremo entusiasmo e partecipazione tutte le varie storie.

Complice anche il modo di raccontare della padrona di casa, C’è posta per te è tra i programmi più amati del sabato sera. Ad ogni modo, a rendere un po’ più briose le puntate ci saranno, come sempre, degli ospiti speciali, i quali saranno chiamati in studio per fare delle sorprese ad alcuni partecipanti. Nel corso della puntata di sabato 8 gennaio vedremo che gli ospiti famosi saranno due, ovvero, Paolo Bonolis e Stefano De Martino.

Chi sono i postini di questa edizione e altre informazioni

Il primo tornerà presto in onda con Avanti un altro, a partire da domenica 9 gennaio, mentre il secondo attualmente conduce il programma su Rai 2 chiamato Bar Stella. Insomma, si tratta di un vero colpaccio da parte della conduttrice che non si è certamente risparmiata in tema di ospiti.

Per quanto riguarda i postini, invece, questa edizione sarà caratterizzata da ben quattro persone, che avranno il compito di consegnare l’invito a tutti gli ospiti chiamati in causa da parenti, amici, ex e altro. Essi sono: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Chiara Carcano. Per vedere nello specifico tutto quello che accadrà non vi resterà che sintonizzarvi su Canale 5, domani sera a partire dalle ore 21:25 circa per assistere a oltre tre ore di trasmissione.